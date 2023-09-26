AI競賽！亞馬遜宣布砸1300億元　投資這間新創公司

▲亞馬遜力保雲端服務龍頭地位。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

亞馬遜周一（25日）宣布，最高將向備受矚目的新創公司「Anthropic」投資40億美元（約新台幣1286億元）現金，以求AI雲方面加大與對手的競爭能力。

路透社報導，投資協議中簽定，亞馬遜的員工與雲端客戶，可以取得Anthropic的早期技術權限，讓他們能夠導入自己的事業中。Anthropic是一家位於舊金山的新創公司，他們還承諾將主要仰賴亞馬遜的雲端服務，包括向亞馬遜購買大量專有晶片來訓練未來的AI模型。

亞馬遜與Anthropic的聯合採訪中，亞馬遜雲部門CEO與Anthropic表示，立即的投資金額為12.5億美元（約新台幣402億元），雙方都有權觸發亞馬遜另外27.5億美元（約新台幣884億元）的投資資金。

不過雙方都拒絕回應亞馬遜現在擁有Anthropic多少股份，也拒絕透露Anthropic最新的估值，據先前估計，已經超過40億美元。亞馬遜表示，不會在Anthropic取得董事席次，股份僅相當於少數股權。

亞馬遜此回的做法，可能是對微軟、谷歌等今年發展出強大AI，但在雲端方面規模仍較小的競爭對手，至今為止最大的回應。也展現出雲端巨人亞馬遜，企圖持續保持與重塑該領域的AI新創公司保持關係。