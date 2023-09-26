美軍敘北直升機突擊行動　成功捕獲ISIS官員

▲美軍持續在敘北與伊拉克執行清剿ISIS計畫。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國中央司令部周一（25日）宣布，在上周六（23日）於敘利亞北部的直升機突擊行動中，逮獲了一名伊斯蘭國（ISIS）領袖。

CNN報導，中央司令部在新聞稿中表示，「美軍中央司令部於2023年9月23日，成功執行在敘北的直升機突擊行動。ISIS敘利亞行動與協調官員阿布哈利勒法達尼（Abu Halil al-Fad’ani），在突擊行動中被捕。法達尼與該地區的ISIS網絡有關係。」

根據新聞稿，該場直升機突擊行動中，沒有平民受到傷害或死亡。

中央司令部中校發言人葛洛克（Troy Garlock）表示，捕獲法達尼這類的ISIS官員，增加美軍在戰場上定位、鎖定與移除恐怖份子的能力，「美軍中央司令部仍致力於擊敗ISIS」。

根據中央司令部，今年8月，美軍中央司令部與同盟部隊在敘利亞持行了8次聯合行動，7名ISIS高層被捕獲，8人遭到擊斃。伊拉克方面，8月有18名ISIS高層被捕，6人被擊斃。

美軍今年4月在敘利亞另一次的直升機突擊行動中，捕獲了ISIS攻擊協調官阿耶曼尼（ Hudayfah al Yemeni），以及2名同夥。