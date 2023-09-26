南極海冰破紀錄極端低點！　比37年前銳減100萬平方公里

▲南極洲海冰規模年年驟減。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國家冰雪數據中心（NSIDC）25日指出，南極周圍海冰在今年冬天已創下新的低點，這點再次佐證科學家的恐懼，南極氣候變遷的影響正在急遽發生。

路透社報導，這一系列的轉變，會對企鵝等在海冰上繁衍下一代的生物造成嚴重後果，而且由於海冰減少，反射太陽光的面積與效率降低，都會加快全球暖化的腳步。

美國國家冰雪數據中心指出，南極海冰規模在本月10日達到今年最大，大約覆蓋1696萬平方公里的範圍，創下了1979年開始衛星紀錄以來的最低點，比1986年的紀錄低點還要再少上100萬平方公里，中心高級科學家梅爾（Walt Meier）表示，「這不只是打破紀錄的一年，這是極端破紀錄低點的一年。」

▲企鵝等動物的存亡受到氣候變遷、海冰減少嚴重衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家冰雪數據中心在一份聲明中指出，目前僅取得初步數據，10月將公布完整的數據分析結果。

南北半球氣候相反，在南極洲，海冰會在9月底的冬季尾聲達到最大規模，接著一路融化到2、3月的夏天低點，如此循環往復。不只今年南半球冬天海冰創下紀錄新低，2月時南半球夏天的海冰規模也創下紀錄新低，打破的是2022年的紀錄低點。

過去10年以來，南極洲受到氣候變遷影響相當劇烈，由於南極較北端的區域暖化速度比全球平均快上4倍，海冰正在急遽消失。

雖然氣候變遷導致南極洲冰川融化，但目前尚不能完全確定氣候暖化如何影響南極附近的海冰。紀錄顯示，南極海冰規模在2007年至2016年間是增加的。

不過南極海冰已持續近7年朝向不斷打破紀錄低點的情況，讓科學家相當擔心，氣候變遷終於反映在南極海冰的規模上了。