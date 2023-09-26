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塔利班傳與華為合作　計畫安裝大量攝影機進行監控

▲塔利班傳與華為合作，計畫在首都喀布爾大量布置監視器。（圖／路透）

▲塔利班傳與華為合作，計畫在首都喀布爾大量布置監視器。（圖／路透）

文／中央社喀布爾25日綜合外電報導

阿富汗內政部發言人向路透社證實，塔利班計劃增購數千支攝影機，以設立橫跨首都喀布爾等地的大規模監控網路，且上月已就相關計畫與中國電信設備製造商華為展開接洽。

路透社報導，據該名發言人，塔利班當局宣布，這項監控計畫旨在恢復安全，並打擊曾聲稱對阿富汗多個城市發動重大攻擊的極端組織「伊斯蘭國」（IS），當局先前已與華為就潛在合作進行磋商。

防範國際激進組織（包括伊斯蘭國）發動攻擊，是塔利班與美國和中國等外國互動的核心議題。但部分分析人士質疑現金短缺的塔利班是否有能力為監控計畫提供資金，人權組織也擔心監控系統會被用來打壓異議。

塔利班設立大規模監控網路，可能涉及重新利用美國2021年撤軍前制定的相關計畫。此前，關於塔利班打算如何擴張並管理大規模監控計畫，包括他們如何取得美國版計畫細節，皆無相關報導。

塔利班內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）告訴路透社，攝影機的大規模部署將集中在喀布爾（Kabul）等地的各個「重要地點」，這是新安全戰略的一部分，該戰略將需要4年時間才能全面實施。

他說，「我們現在正在繪製喀布爾安全地圖，這項工作交由安全專家完成，且需要花費大量時間。我們已經有2張地圖，1張是美國為前政府所製作，另1張是土耳其製作的。」他並未說明土耳其是在何時製作這張地圖。

卡尼指出，塔利班8月與華為進行了「簡單交談」，但尚未達成任何合約或敲定任何確切計畫。

彭博（Bloomberg News）8月引述消息人士說法報導，華為已與塔利班就安裝監控系統合約達成「口頭協議」。華為9月則告訴路透社，雙方會議期間「並未討論任何計畫」。

根據塔利班的說法，目前喀布爾和其他城市設有超過6萬2000支攝影機，由中央控制室負責監控。據阿富汗前政府，喀布爾監控系統的最後一次重大更新是在2008年，當時政府在安全方面嚴重仰賴西方領導的國際部隊。

2021年1月，當北大西洋公約組織（NATO）領導的多國部隊逐漸開始撤軍時，阿富汗時任副總統沙雷（Amrullah Saleh）曾表示，政府將對喀布爾的攝影監控系統進行大規模升級。當時他告訴記者，這項斥資1億美元的計畫已得到北約支持。

沙雷本月對路透社表示，塔利班現有計畫與「我們在2021年初的安排不同」，且2021年計畫的「基礎設施」已被摧毀。

目前尚不清楚沙雷所說的計畫，與塔利班已取得的計畫是否類似。

美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）阿富汗問題專家施羅登（Jonathan Schroden）表示，監控系統「對塔利班很有用，因為它的用途是阻止伊斯蘭國等組織…攻擊塔利班成員或喀布爾政府官員。」

國際特赦組織（Amnesty International）的馬穆迪（Matt Mahmoudi）則說，以「國家安全」為幌子裝設大規模監控系統，將「為塔利班持續推行侵犯基本人權的嚴厲政策奠定範例」。

另外，分析人士認為，這項監控計畫也將面臨實際挑戰，因為阿富汗每天都會斷斷續續停電，這意味連接到中央電網的攝影機不太可能提供穩定訊號。據國有電力供應商，只有40%的阿富汗人有電可用。

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