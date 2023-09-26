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確保印太安全開放　美2024年派海巡艦至太平洋島國

▲拜登為第二屆太平洋島國峰會揭開序幕。（圖為第一屆合影畫面／路透）

▲拜登為第二屆太平洋島國峰會揭開序幕。（圖為第一屆合影畫面／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國總統拜登今天與太平洋島國領袖召開第2次峰會，為確保印太安全開放，拜登宣布明年將派海巡艦艇為太平洋島國提供訓練，也將聯合盟友把尖端海域感知技術引進至區域。

繼去年9月首場峰會，拜登（Joe Biden）今天上午在國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）及白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）陪同下，為第2屆太平洋島國峰會揭開序幕。

除了澳洲、紐西蘭、萬那杜及去年4月和中國簽署安全協議的索羅門群島，太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）其餘14個成員國皆派出總理或總統等國家領袖與會。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）去年親自出席白宮首屆太平洋島國峰會，但一度被爆出要求美國太平洋夥伴關係宣言（Declaration on the U.S.-Pacific Partnership）移除中國相關文字，才願意簽署文件。

蘇嘉瓦瑞上週人雖在紐約出席聯合國大會（United Nations General Assembly），但他選擇週末返國，改派外交部長馬內列（Jeremiah Manele）出席白宮太平洋島國峰會。對此，美國一名資深官員坦承，美方對蘇嘉瓦瑞選擇缺席「感到失望」。

拜登今天在峰會上發表開幕致詞，首先就自己5月為避免美國債務違約，取消赴巴布亞紐幾內亞出席太平洋島國論壇一事再次表達歉意。

拜登表示，美國致力與太平洋島國建立更強健夥伴關係，積極履行去年峰會承諾，包括設立駐東加與駐索羅門大使館、在斐濟設立美國國際開發總署（USAID）辦公室，以及重新部署美國志願服務組織「和平工作團」（Peace Corps）至薩摩亞群島、斐濟、東加等國。

此外，拜登指出，美國已與密克羅尼西亞、吐瓦魯簽署新的經濟協議，目前計劃與馬紹爾群島簽訂類似協議；今天也正式與庫克群島和紐埃建交。

拜登致詞雖通篇未提到中國，但一位不具名美國資深官員22日於背景簡報會中說，北京在區域獨斷作為與影響力，無疑需要美方戰略上持續關注；美國和太平洋島國的互動，與美方認為印太區域應保持自由開放息息相關，而峰會將展現美國及理念相近盟友對島國來說是「可行替代方案」。

為達成上述目標，拜登今天宣布，明年將派出首艘美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）艦艇，專責與太平洋島國合作及提供訓練。不僅如此，美國計劃與「四方安全對話」（Quad）夥伴共同投資1100萬美元（約新台幣3億5350萬元），把尖端海域感知技術引進至區域。

拜登今天也宣布增加對太平洋島國的氣候援助，包括與澳洲、紐西蘭、英國與日本等國組成的「藍色太平洋夥伴」集團（Partners in the Blue Pacific）合作，挹注超過2000萬美元新投資項目，為氣候及天然災害預作準備。

拜登說：「我想要你們知道，我聽到你們的聲音，美國與世上所有人們都聽到你們的聲音，我們聽到你們示警海平面上升將對你們國家構成生存威脅。」

今天上午峰會主秀結束後，與會太平洋島國領袖與代表下午將與美國氣候特使凱瑞（John Kerry）會晤，討論如何對抗氣候變遷，晚上則會出席由布林肯、美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）主持的晚宴。

明天行程包括與凱瑞和USAID署長鮑爾（Samantha Power）早餐會、會晤美國國會成員，以及與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）等官員舉行圓桌會談，談論太平洋島國經濟體如何促進貿易與投資。

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