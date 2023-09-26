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澤倫斯基證實　美國M1艾布蘭戰車已交付烏克蘭軍隊

▲▼M1A2「艾布蘭」主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基，烏克蘭軍隊已收到美國軍援的M1艾布蘭戰車。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，第一批美國M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車已交付烏克蘭軍隊。在烏軍對俄羅斯軍隊發動進展緩慢的反攻之際，這批戰車能增強烏軍武力。

法新社報導，烏克蘭在組建攻擊部隊及接獲西方國家承諾提供的一些武器後，6月宣布展開從俄軍手中奪回失土的行動。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群媒體發文表示：「（烏克蘭國防）部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）捎來好消息。艾布蘭戰車已經在烏克蘭，正準備要來壯大我們的軍隊。」

澤倫斯基並未透露運抵的艾布蘭戰車數量，以及這批戰車需要多久時間才能部署到前線。

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