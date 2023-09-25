　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓反潛、海上射擊聯合軍演　出動9艦2機加強作戰力應對北韓

▲▼ 2023年4月17日，朝鮮半島東部海域的美日韓聯合飛彈防禦演習。圖為南韓海軍驅逐艦栗谷李珥號（Yulgok Yi I，下）、美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold，中）以及日本海上自衛隊護衛艦愛宕號（JS Atago，上）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為南韓海軍驅逐艦栗谷李珥號（Yulgok Yi I，下）參加今年的美日韓軍演。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓海軍25日表示，美韓周一在南韓東部海域進行海上聯合軍演，包括反潛作戰及海上射擊，雙方總計9艘艦艇、2架海上巡邏機參加。此次演習將持續至27日，為期3天，旨在加強聯合作戰能力與互操作性，應對北韓不斷升級的軍事威脅。

韓聯社報導，南韓軍方派出的是「栗谷李珥」號宙斯盾驅逐艦、忠武公李舜臣級驅逐艦「大祚榮」號以及2艘潛艇，總計7艘艦艇及一架海上巡邏機。美軍則派出導彈巡洋艦羅伯特斯莫爾斯號（USS Robert Smalls）、一艘驅逐艦及一架海上巡邏機。

第七機動戰團團長金仁浩（Kim In-ho）表示，這次演習將成為有效遏制與應對北韓核武器與導彈威脅，以及進一步鞏固聯合防禦態勢的契機。韓軍將基於美韓同盟堅決應對來自北韓的任何挑釁。

北韓持續加劇朝鮮半島緊張情勢，在5月、8月兩次嘗試發射軍事間諜衛星失敗之後，揚言將於10月再一次發射。本月6日，北韓領導人金正恩出席北韓第一艘戰術核攻擊潛艦的下水儀式；分析指，依據潛艇體積大小研判，明顯是為攜帶飛彈設計，但不清楚新潛艦將配備何種飛彈。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「柔道女王」連珍羚亞運奪金後宣布：再戰巴黎奧運
1300辣妹猛男脫了！海邊全裸交疊狂歡　「一片肉色」空拍照曝
00929「10萬加薪表」曝光　1張圖看懂成本
快訊／明揚慘了！經濟部下令：一、二廠無限期停工
獨／明揚爆炸百人傷亡　屏科園區分處長傳高升
彰化芬園全聯開出千萬特別獎　鄉長開心喊：要發了！
涉貪1330萬！　高雄前議長遭重判12年回應了
快訊／下班當心！　嘉義市1區域一級淹水警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賤民女全裸奔逃！借580元被坑利息　「遭6男圍毆」還尿嘴裡

送刮刮樂當小費！女服務生「刮中160萬元」　客人當場反悔討回

眼鏡王蛇大戰3m巨蟒　激戰7小時！牠氣力耗盡被吞下肚

1300辣妹猛男脫了！海邊全裸交疊狂歡　「海灘一片肉色」空拍照曝

怕買到iPhone 15假貨！蘋果悄更新「2處防偽標誌」　實測畫面曝光

赴日遊客注意！　日本JR PASS全國版10／1起「調漲6成」

暴力男狂賞巴掌！印尼女被強灌「加料」飲料　咖啡廳內當場昏迷

美韓反潛、海上射擊聯合軍演　出動9艦2機加強作戰力應對北韓

怨車燈太刺眼　印度男遭30歲警察「狠搧耳光」一掌拍死！

大馬3男屍交疊綑綁慘死！1人全身赤裸佈滿刀傷　父母在家卻未發現

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

嬤寵蜜袋鼯！當孫在養　孫女笑回「牠變太胖了」

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

賤民女全裸奔逃！借580元被坑利息　「遭6男圍毆」還尿嘴裡

送刮刮樂當小費！女服務生「刮中160萬元」　客人當場反悔討回

眼鏡王蛇大戰3m巨蟒　激戰7小時！牠氣力耗盡被吞下肚

1300辣妹猛男脫了！海邊全裸交疊狂歡　「海灘一片肉色」空拍照曝

怕買到iPhone 15假貨！蘋果悄更新「2處防偽標誌」　實測畫面曝光

赴日遊客注意！　日本JR PASS全國版10／1起「調漲6成」

暴力男狂賞巴掌！印尼女被強灌「加料」飲料　咖啡廳內當場昏迷

美韓反潛、海上射擊聯合軍演　出動9艦2機加強作戰力應對北韓

怨車燈太刺眼　印度男遭30歲警察「狠搧耳光」一掌拍死！

大馬3男屍交疊綑綁慘死！1人全身赤裸佈滿刀傷　父母在家卻未發現

50%↑國人有脂肪肝！　醫認證「做4件事」消滅新國病

「柔道女王」連珍羚不輕易言退！亞運奪金後宣布：再戰巴黎奧運

「想租停車位」臉書發文引來假屋主　大學生付完租金才知被騙

屏東火災爆炸案捐款　財金公司：免跨行手續費

賴佩霞辭演舞台劇懊悔「做得不好」　王偉忠批：妳應該咬著牙幹

妻兒飛台灣探班　雙胞胎兒「失控」讓AP潘宇謙崩潰

技嘉等3家短線當沖比逾6成　共列6檔注意股

國貿局協助144家工具機業者赴德EMO展　斬獲不少新客戶

快訊／清境農場驚現4巨型虎頭蜂窩　天空步道急封2天進行摘除

明揚慘了！經濟部下令　一、二廠無限期停工

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

國際熱門新聞

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

4.3m巨鱷叼女屍趴趴走！死者身分曝

中國病毒專家：COVID-19般的冠狀病毒極可能重現

加密交易所錯匯2億　澳女爽爆買房挨告下場曝

沖馬桶不蓋細菌狂噴　如廁忽略小動作浴室超髒

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘

不爽媽沒收3C產品　男童開車狂飆320km

美記者7個原因「反推iPhone 15」！

和未婚夫出門散步　22歲準新娘遭5男性侵

印度3鱷魚「救活落水小狗」　將牠推回岸上

激戰7小時！眼鏡王蛇吞掉3m巨蟒

4歲妹溺水！26歲男冷眼看她水中掙扎溺死

大鬧新加坡機場　她嘶吼：把護照還給我

馬克宏：召回駐尼日大使　撤離1500名法軍

更多熱門

相關新聞

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

美國伊利諾伊州一名66歲男子花美元20元（約台幣643元）購買彩券，沒想到幸運中獎，竟然贏得美元200萬元（約台幣6,433萬元），讓他立即開心向老闆提退休，把老闆給嚇了一大跳。

日本官房長官：目標年底前舉行中日韓領袖峰會

日本官房長官：目標年底前舉行中日韓領袖峰會

動物收容所變虐待屋　警救出55隻受虐狗

動物收容所變虐待屋　警救出55隻受虐狗

購物中心隨機砍傷3人　日18歲高中生被捕

購物中心隨機砍傷3人　日18歲高中生被捕

女為了報復孩子的爸 水刑嬰兒塞冰箱

女為了報復孩子的爸 水刑嬰兒塞冰箱

關鍵字：

美韓軍事演習軍演反潛海上射擊日韓要聞北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？

全聯開出千萬發票！中獎門市曝光

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

好多人出國　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

快訊／李相燁驚喜宣布「明年3月結婚」

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

快訊／全家開出2張千萬發票

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

快訊／7-11開出5張千萬發票！

只有5天！超商咖啡「買1送1」爽喝

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

嬤寵蜜袋鼯！當孫在養　孫女笑回「牠變太胖了」

嬤寵蜜袋鼯！當孫在養　孫女笑回「牠變太胖了」

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面