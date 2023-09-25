美韓反潛、海上射擊聯合軍演　出動9艦2機加強作戰力應對北韓

▲圖為南韓海軍驅逐艦栗谷李珥號（Yulgok Yi I，下）參加今年的美日韓軍演。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓海軍25日表示，美韓周一在南韓東部海域進行海上聯合軍演，包括反潛作戰及海上射擊，雙方總計9艘艦艇、2架海上巡邏機參加。此次演習將持續至27日，為期3天，旨在加強聯合作戰能力與互操作性，應對北韓不斷升級的軍事威脅。

韓聯社報導，南韓軍方派出的是「栗谷李珥」號宙斯盾驅逐艦、忠武公李舜臣級驅逐艦「大祚榮」號以及2艘潛艇，總計7艘艦艇及一架海上巡邏機。美軍則派出導彈巡洋艦羅伯特斯莫爾斯號（USS Robert Smalls）、一艘驅逐艦及一架海上巡邏機。

第七機動戰團團長金仁浩（Kim In-ho）表示，這次演習將成為有效遏制與應對北韓核武器與導彈威脅，以及進一步鞏固聯合防禦態勢的契機。韓軍將基於美韓同盟堅決應對來自北韓的任何挑釁。

北韓持續加劇朝鮮半島緊張情勢，在5月、8月兩次嘗試發射軍事間諜衛星失敗之後，揚言將於10月再一次發射。本月6日，北韓領導人金正恩出席北韓第一艘戰術核攻擊潛艦的下水儀式；分析指，依據潛艇體積大小研判，明顯是為攜帶飛彈設計，但不清楚新潛艦將配備何種飛彈。