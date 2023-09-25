不滿中國南海設置浮動屏障！菲律賓喊拆：捍衛國家主權和漁民生計

▲菲律賓指控中國在南海爭議海域設置「浮動屏障」，並決定在近日移除相關屏障。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓24日指控中國海警在南海爭議海域設置「浮動屏障」，阻止菲律賓人進入相關區域捕魚。菲律賓國家安全顧問25日表示，菲律賓將採取一切適當行動，移除黃岩島（Scarborough Shoal）的障礙物。

據路透社報導，菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）在一份聲明中表示，「我們譴責中國海警設置浮動屏障的行為，因為中華人民共和國設置的屏障已嚴重侵犯我國漁民的傳統捕魚權。」

菲律賓外交部也指出，中國設置的屏障已違反國際法，「菲律賓將採取一切適當行動，保護我國主權與漁民生計」。截至目前為止，中國駐馬尼拉大使館尚未就媒體的置評請求作出回應。

中國聲稱對南海90%的海域擁有主權，與越南、馬來西亞、汶萊、印尼和菲律賓的專屬經濟區重疊。中國於2012年佔領了黃岩島，並迫使菲律賓漁民前往更遠的地方捕撈較小的漁獲量。

此前，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，菲律賓漁業及水產資源局是在22日於Bajo de Masinloc淺灘發現相關屏障，估計有300公尺長。