賤民女全裸奔逃！借580元被坑利息　「遭6男圍毆」還尿嘴裡

▲ 女子因頭部受傷送醫治療。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度比哈爾邦發生一起驚悚事件，一對夫妻向人借款台幣約580元，還錢後卻被要求支付額外的利息，拒絕後妻子竟遭多人扒光衣服圍毆，還遭人在口中撒尿，涉案的6名男子目前仍在逃。

綜合NDTV等當地媒體，本案發生於帕特納市（Patna）Mosimpur村，起因是受害女子的丈夫幾個月前向村裡的老大辛格（Pramod Singh）借了1500盧比（約新台幣580元），後來也已還清借款，辛格卻不斷要求他們支付額外的利息，但他們拒絕支付，辛格便帶上兒子安舒（Anshu）和手下等多人，集體襲擊女子。

辛格先前就曾打電話威脅這名賤民階級的女子，揚言若不付利息就要讓她全裸示眾，女子因此報案。警方獲報後於23日派員前往該村了解狀況，似乎因此激怒辛格。

女子23日晚間約10時到屋外取水時，辛格等人強行將她帶到村裡的偏僻地點，先是用棍棒抽打她，再將她全身衣服扒光，辛格還命令安舒在她口中小便。她最終設法逃脫，家人午夜出門找人時，便看見她全裸跑回家中。

警方說明，由於女子頭部傷勢嚴重，目前正在醫院治療，現正搜捕涉案的6名男子。帕特納高級警官米什拉（Rajeev Mishra）表示，「我們已經成立5個警察小組，正進行搜查。這起事件已經立案，進一步調查正在進行中。」