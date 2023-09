600元買刮刮樂中6千多萬元　男翻身富翁「立刻退休」老闆崩潰

▲男子刮中大獎,立刻退休。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國伊利諾伊州一名66歲男子花美元20元(約台幣643元)購買彩券,沒想到幸運中獎,竟然贏得美元200萬元(約台幣6,433萬元),讓他立即開心向老闆提退休,把老闆給嚇了一大跳。

伊利諾伊州彩券官員表示,這名要求匿名的66歲男子來自摩里斯市(Morris),他近來在該地區商店Pilot Travel Center購買刮刮樂,沒想到刮中美元200萬元大獎,立即晉升百萬富翁。

A man in Illinois is living the dream after he spent $20 on a lottery ticket and won $2 million. https://t.co/qQK741q1Qj