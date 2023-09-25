600元買刮刮樂中6千多萬元　男翻身富翁「立刻退休」老闆崩潰

▲男子刮中大獎，立刻退休。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾伊州一名66歲男子花美元20元（約台幣643元）購買彩券，沒想到幸運中獎，竟然贏得美元200萬元（約台幣6,433萬元），讓他立即開心向老闆提退休，把老闆給嚇了一大跳。

伊利諾伊州彩券官員表示，這名要求匿名的66歲男子來自摩里斯市(Morris)，他近來在該地區商店Pilot Travel Center購買刮刮樂，沒想到刮中美元200萬元大獎，立即晉升百萬富翁。

A man in Illinois is living the dream after he spent $20 on a lottery ticket and won $2 million. https://t.co/qQK741q1Qj — WAFF 48 (@waff48) September 21, 2023

男子向彩券官員表示，「當時我和妻子停下來加油，我隨手拿了一張刮刮樂，老婆說她運氣比較差，叫我不要在她面前刮，所以我等到回家才刮開，沒想到竟然中大獎」。

男子後來立刻向工作40多年的職場提退休，他表示，「老闆知道我突然退休不太開心，他問我，要怎麼做我才會願意繼續留下來？我笑著回他，除非你能給我200萬」。彩券公司表示，今年除了這名幸運男子，還有19名伊利諾伊州玩家贏得樂透大獎，也成為了百萬富翁。