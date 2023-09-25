暴力男狂賞巴掌！印尼女被強灌「加料」飲料　咖啡廳內當場昏迷

▲馬來西亞一名男子強灌女子喝下「加料」飲料後，導致女子昏迷倒下。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞警方最近接獲通報，當地一名男子在砂拉越一間咖啡廳內，強迫印尼籍女子喝下「加了料」的飲料，導致女子當場昏迷，還被男子掌摑了好幾下，所幸在場的店員機警地將她送到醫院，才保證了女子的安全。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於21日晚間7時46分。從網上流出的監控畫面可見，涉事男子當時在眾目睽睽下，強灌一名印尼籍女子喝下一杯飲料，接著就開始對女子動粗。期間，女子試圖反抗，卻慘遭男子多次用力掌摑，而附近的民眾也未伸出援手。

咖啡廳的店員察覺女子不對勁後，立刻上前查看情況，卻遭男子訓斥。不久後，女子突然昏迷倒下，而店員也擔心她剛剛喝的飲料被下了藥，於是立刻將她抱起，送到附近醫院就醫。

警方表示，他們在23日下午1時接獲報案電話後，目前已援引刑事法典323（蓄意傷人）對此案展開調查。警方也已鎖定涉事男子的身份，並將傳召在場目擊者到警局做筆錄以協助調查。此外，警方也已和當地印尼領事館聯繫，並將女受害者交給領事館保護。