怕買到iPhone 15假貨！蘋果悄更新「2處防偽標誌」　實測畫面曝光

▲iPhone 15新增2處防偽標籤。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

蘋果每年公佈全系列iPhone後,幾乎都會造成搶購熱潮,而官方為了避免顧客被不肖業者販售的山寨機詐騙,今年在iPhone 15的外包裝上加了「防偽QR Code」,必須透過紫外線燈才能辨識,避免民眾買到假貨。

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI