怕買到iPhone 15假貨！蘋果悄更新「2處防偽標誌」　實測畫面曝光

▲iPhone 15新增2處防偽標籤。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果每年公佈全系列iPhone後，幾乎都會造成搶購熱潮，而官方為了避免顧客被不肖業者販售的山寨機詐騙，今年在iPhone 15的外包裝上加了「防偽QR Code」，必須透過紫外線燈才能辨識，避免民眾買到假貨。

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

過去蘋果為了避免業者將山寨機、翻新機或二手機假冒新機出售，都是採用外包裝完全密封的方式來防偽，但隨著不肖廠商能夠模仿密封包裝後，蘋果悄悄地在iPhone 15系列的外包裝上加了全新的防偽標誌，就是2個僅能透過紫外線燈才可看到的QR Code。

網友Majin Bu在社群網站X（舊稱推特）上首先公開這一發現，他拍攝影片說明，利用紫外線燈照射iPhone 15系列的包裝盒，可以看到在盒子後方的兩個角落，出現2個小小的QR Code，上方甚至還有蘋果iPhone的商標。

除了這個全新的防偽檢查外，基本的還有在蘋果官方網站輸入iPhone序號查詢，另外也要確保從合法管道購買。