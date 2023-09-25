首批免簽中國旅客抵曼谷　泰國總理親自到機場迎接

▲首批免簽中國遊客25日抵泰，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）親自到機場迎接。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

泰國新任政府對中國遊客實施免簽入境優待，開放免簽後的首批旅客於25日搭機抵達曼谷，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）也親自到蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport，又稱素萬那普機場）迎接陸客，許多旅客特地停下腳步與賽塔合照。

▲泰國今年首批免簽中國遊客25日從上海飛抵曼谷蘇凡納布國際機場。（圖／CFP）

根據路透社報導，泰國為了促進旅遊業發展，自9月25日到2024年2月對中國入境旅客開放免簽，泰國政府估計在這5個月期間有望迎接288萬名中國遊客抵泰，略高於今年中國造訪泰國的234萬人次。此外，今年迄今泰國已經接待了1900萬名海外旅客。

總理賽塔25日親自到機場迎接首批抵達的免簽陸客。他在蘇凡納布機場向記者表示，「我們有信心這項政策將能刺激經濟」，並強調遊客的安全將被優先考慮。當局安排了穿著泰國傳統服裝的舞者與木偶操偶員，為這些從中國上海搭機抵達曼谷的旅客表演。

▲賽塔到機場迎接中國遊客，顯示對重振泰國旅遊業的重視。（圖／CFP）

報導指出，旅遊業是泰國這個東南亞第二大經濟體的重要推動力，振興因疫情重創的旅遊業是新當選的賽塔最首要任務之一，他在泰國經濟表現不佳的時期接手執政。

然而，路透社也認為，中國本身在疫情後面臨的經濟困境也是陸客減少訪泰的原因。新冠疫情前，中國曾是泰國海外入境旅客中的人數最多的國家，2019年在泰國3990萬名海外旅客中，中國遊客就占了1100萬人次，消費了約1.91兆泰銖（約新台幣1.7兆元）。