凱特王妃「大素顏」遭野生捕獲！揪威廉看兒子比賽　網友大讚

▲凱特王妃（右）與威廉王子（中）去看喬治王子的足球比賽，遭野生捕獲。（翻攝royalfashionpolice IG）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，其中，長子喬治王子（Prince George）已經年滿10歲，擁有一些自己的嗜好。近日威廉夫婦被「野生捕獲」，他們去看喬治王子的足球比賽，凱特王妃脂粉未施，打扮極為休閒，與一般平常人家的父母沒什麼區別。

IG帳號「royalfashionpolice」日前貼出一張威廉王子與凱特王妃被野生捕獲的照片，貼文指出，威廉夫婦22日去看喬治的足球比賽，有「時尚資優生」的凱特王妃當天素顏，身穿BARBOUR X ALEXACHUNG Elfie 軍綠色休閒夾克、闊腿牛仔褲和球鞋，有別於平時亮相公開場合的正式穿著，相當休閒，她與一名女性交談，看起來心情很好，一旁的威廉王子也是一身牛仔褲裝扮，還戴了鴨舌帽。

▲凱特王妃和威廉王子被野生捕獲，夫妻倆都穿牛仔褲，打扮十分休閒。（翻攝royalfashionpolice IG）

許多網友看了直呼，「這就是一般普通父母的樣子，我覺得這是他們最棒的造型」「喜歡凱特的休閒造型，威廉看起來也很帥」「他們看起來就像尋常百姓那樣，真好」「這是我看過凱特穿得最休閒的一次，而且她依然很優雅」。

▲威廉王子（左起）、喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子、凱特王妃，一家五口擁有高人氣。（翻攝princeandprincessofwales IG）

另外，根據英國《每日鏡報》報導，喬治王子也和一般小男孩一樣，喜歡打電動，威廉王子某次參訪英國電影和電視藝術學院時，談到育兒方式，威廉透露，喬治王子特別喜歡在螢幕前打電玩，這讓威廉不得不謹慎，要限制孩子打電玩的時間。而8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和5歲的路易王子（Prince Louis）年紀還太小，他們喜歡看電影。





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