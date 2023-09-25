黑色血便遭誤診！他肛門手術隔天休克亡　離譜醫判關1.5年

▲ 醫師未正確掌握出血原因並止血，導致患者術後不到一天內喪命。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓仁川5年前發生一起醫療過失致死案，一名70多歲患者十二指腸出血，卻被40多歲外科醫師誤診為肛瘻，接受肛門手術後，因沒有及時止血死於休克。該名醫師25日被判處拘禁1年6個月，更罕見被「當庭拘束」（類似羈押）。

根據《韓聯社》，仁川地方法院法官25日宣布，依業務過失致死罪嫌被起訴的41歲外科醫師判處1年6個月拘禁，並且當庭拘束。拘禁有別於有期徒刑，雖同樣於監獄服刑，但不須強制勞動。

本案發生於2018年6月，78歲受害者到仁川一家綜合醫院就醫，向該名醫師稱，「最近大便時出現黑色血塊」，當時他因腦中風病史正服用阿斯匹林，該名醫師也清楚阿斯匹林可能引發胃或十二指腸出血。

然而，醫師觸診受害者肛門後卻誤診為肛瘻，安排於4天後開刀，且即便受害者仍不斷出血，醫師也未進行內視鏡檢查，導致他隔天因貧血昏倒，手術11小時後死於低血溶性休克。

事後調查發現，他當時根本不是肛瘻，而是十二指腸潰瘍導致出血。檢方認為，手術前的血檢就顯示，受害者血紅素遠低於正常值，可能有出血情形，醫師卻未採取檢查等處置，2019年將他起訴。

被告在法庭上主張，「業務上並無過失，就算有也與患者的死亡沒有因果關係。」但法院在長達5年的訴訟後，判斷是他的誤診延誤受害者接受治療的時間，最終導致他的死亡。

法官說明，其他醫師認為，儘管患者年事已高，若及時進行內視鏡檢查並止血，很可能免於一死，「但被告並未採取任何確認十二指腸是否出血的動作，輕率判斷肛瘻為出血原因並進行手術。受害者因未及時被正確診斷而死，因此被告的過失與死因的因果關係成立。」

法律界及醫界人士對此表示，因誤診導致患者死亡的醫療過失案中，醫師被當庭拘束的案例十分罕見，2018年就曾有醫師被當庭拘束，引發醫界上街抗議，「類似的醫療事故出現當庭拘束的案例並不多，是相當罕見的判決」。