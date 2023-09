俄總統普丁30年前青澀模樣曝光　陪市長出訪芬蘭釣魚打球

▲在1990年代,普丁經常到芬蘭。(圖/翻攝自YLE)

記者詹雅婷/綜合報導

芬蘭公共廣播公司(YLE)獨家曝光俄羅斯總統普丁1990年代秘密訪問芬蘭的模樣,當時的他還在聖彼得堡市擔任官員,陪在時任聖彼得堡市長身邊,釣魚、射飛鏢、打桌球,留著一頭蓬亂的頭髮,儘管露出微笑,但仍帶著一絲彆扭神情,與現今營造出來的強人形象大不同。

