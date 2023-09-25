俄總統普丁30年前青澀模樣曝光　陪市長出訪芬蘭釣魚打球

▲在1990年代，普丁經常到芬蘭。（圖／翻攝自YLE）

記者詹雅婷／綜合報導

芬蘭公共廣播公司（YLE）獨家曝光俄羅斯總統普丁1990年代秘密訪問芬蘭的模樣，當時的他還在聖彼得堡市擔任官員，陪在時任聖彼得堡市長身邊，釣魚、射飛鏢、打桌球，留著一頭蓬亂的頭髮，儘管露出微笑，但仍帶著一絲彆扭神情，與現今營造出來的強人形象大不同。

Putin's vacation in Finland in the 1990s - Home Video



The Finnish newspaper Yle published a home video of Putin's vacation in Finland in the 1990s during the May Day holidays.



They show the poor man, wearing cheap clothes and with an unimpressive hairstyle, playing table… pic.twitter.com/CTu0idJTlP — Slava Ukraini ???????? In Ukraine | News, Updates (@Heroiam_Slava) September 24, 2023

衛報報導，普丁當時約莫40歲，是前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）幹員，剛當上聖彼得堡市長蘇布查克（Anatoly Sobchak）顧問，在未公開的影片中，普丁穿著休閒服裝，與蘇布查克、市長保鑣一起打桌球，一度露出微笑，時不時抓自己的脖子。

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一行人後來去釣魚，普丁意識到正在拍攝，背對著鏡頭。當他們返回時，普丁當時的妻子什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）、女兒瑪麗亞（Maria Faasse）及卡崔娜（Katerina Tikhonova）也在場。

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消息人士透露，普丁難以親近，他對酒精非常克制，也不抽菸，沉默寡言。但他確實問了一個問題，那就是「如果150萬名俄羅斯人越過邊境進入芬蘭會發生什麼事？」當時俄羅斯深陷食物、基本商品嚴重短缺所苦。

普丁曾在德國城市德勒斯登（Dresden）擔任5年KGB情報官，接著才在1990年回到列寧格勒，也就是現在的聖彼得堡，加入蘇布查克的團隊，成為對外關係委員會負責人，處理貿易協議與海外投資。

▼普丁如今營造強人形象，與多年前的模樣大不同。（圖／路透）