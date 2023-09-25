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俄總統普丁30年前青澀模樣曝光　陪市長出訪芬蘭釣魚打球

▲▼ 芬蘭公共廣播公司曝光俄羅斯總統普丁1990年代秘密訪問芬蘭的模樣。（圖／翻攝自芬蘭公共廣播公司）

▲在1990年代，普丁經常到芬蘭。（圖／翻攝自YLE）

記者詹雅婷／綜合報導

芬蘭公共廣播公司（YLE）獨家曝光俄羅斯總統普丁1990年代秘密訪問芬蘭的模樣，當時的他還在聖彼得堡市擔任官員，陪在時任聖彼得堡市長身邊，釣魚、射飛鏢、打桌球，留著一頭蓬亂的頭髮，儘管露出微笑，但仍帶著一絲彆扭神情，與現今營造出來的強人形象大不同。

衛報報導，普丁當時約莫40歲，是前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）幹員，剛當上聖彼得堡市長蘇布查克（Anatoly Sobchak）顧問，在未公開的影片中，普丁穿著休閒服裝，與蘇布查克、市長保鑣一起打桌球，一度露出微笑，時不時抓自己的脖子。

一行人後來去釣魚，普丁意識到正在拍攝，背對著鏡頭。當他們返回時，普丁當時的妻子什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）、女兒瑪麗亞（Maria Faasse）及卡崔娜（Katerina Tikhonova）也在場。

消息人士透露，普丁難以親近，他對酒精非常克制，也不抽菸，沉默寡言。但他確實問了一個問題，那就是「如果150萬名俄羅斯人越過邊境進入芬蘭會發生什麼事？」當時俄羅斯深陷食物、基本商品嚴重短缺所苦。

普丁曾在德國城市德勒斯登（Dresden）擔任5年KGB情報官，接著才在1990年回到列寧格勒，也就是現在的聖彼得堡，加入蘇布查克的團隊，成為對外關係委員會負責人，處理貿易協議與海外投資。

▼普丁如今營造強人形象，與多年前的模樣大不同。（圖／路透）

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