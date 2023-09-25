明揚女主管殞命！拍照報平安後失聯…親友曝：竟又折回辦公室工作

▲朱女親友透露，當時她逃出後又折回辦公室工作，因此罹難。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、莊智勝／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日傍晚發生爆炸，釀成9死慘劇。其中一名罹難的朱姓女子是明揚主管階級，親友透露，當天下午警報器響了以後，朱女是最先離開的，不料事後卻又折回公司，不久後即發生爆炸，當場殞命，「如果她沒有回去，這些事情就不會發生……。」

該名親友指出，朱女是首批被尋獲的其中一名罹難者，當天警報器響了以後，朱女是最先離開的，還站在公司外拍了張照片回傳家人群組報平安，當時家人見狀後還要她趕快回家，但朱女沒有回覆，事後就此失聯，直到搜救人員找到遺體後，親友從側面了解，才知道當天朱女又折回公司處理工作。

親友說，一開始冒煙的地點應是在東南角的倉庫，離辦公室較遠，因此朱女並未有明顯感受，當時聽到警鈴後離開公司，但因她是研發單位，隔天補班日請假，設備機台卻出現問題，因此又與課長雙雙折回辦公室處理，沒想到竟再也出不來，2人均罹難死亡。

朱女靈堂有同事透露，公司先前也曾經發生過火警了、警報時常出現「放羊」情況、事發當天警報有響5、6聲，後來又消失，沒有任何訊息告訴員工要疏散，導致大家也都輕忽了。

有親友說，對明揚的工安、制度等等有很大的質疑，但是知道是小蝦米，很難對抗大鯨魚。在南部工作很多人，除了薪資低、很多企業的標準是低於法規，其實也不只南部，是整個台灣的濫觴。親友說，朱女以前北漂，心繫還有老母親，才會回屏東工作，是家中的經濟支柱，不希望再有破碎的家庭。

同事們來到朱女靈堂，很多人都崩潰難以接受，加上朱女工作上很負責，人緣不錯，現在親友也自己搜集相關事證，希望還原更多在明揚內部發生的狀況，會提供給檢調。

▼明揚大火9死，目前尚有1失聯，還在搜救中。（圖／記者湯興漢攝）