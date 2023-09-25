4歲妹溺水！26歲男泳池邊喝飲料　冷眼看她水中掙扎溺死

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名4歲女童13日意外溺水，豈料她26歲的繼兄發現後，居然沒有及時施救，還站在泳池邊冷眼旁觀，導致小女孩被送入加護病房搶救一天後死亡。

綜合當地媒體報導，嘉影警區主任莫哈末再益證實，警方接獲醫院通報稱，一名4歲小女孩13日在某高級公寓的泳池內溺水昏迷，送院搶救後於隔日下午1時11分死亡。

一開始，警方僅將女童視為猝死案例，但在調閱當天的監控畫面後，卻驚訝發現女童溺水時，她26歲的繼兄其實就站在泳池邊，還冷血地見死不救，令案情出現反轉。

▲大馬一名男子見到妹妹溺水後，竟站在泳池邊冷眼旁觀。（圖／翻攝自網路）

從現場畫面可見，戴著泳圈的女童起初正獨自在泳池開心戲水，但當她嘗試從泳池邊的樓梯上岸時，疑因腳滑踩空，重心不穩往後倒，不料泳圈這時又剛好飛脫，導致女童沉入泳池無法浮起。

這時，女童的繼兄從旁走近泳池，發現女童已溺水，卻未採取任何行動救人，只是一邊喝著飲料，一邊冷血地站在泳池邊看著妹妹在水中苦苦掙扎，直到她昏迷為止。

警方目前已援引兒童法令逮捕死者的繼兄。報導稱，這名男子的罪名一旦成立，可能面臨最高20年的監禁，或最高5萬令吉（約新台幣3.4萬元）的罰款，或兩者兼施。