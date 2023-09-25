AI獲獎畫作「太空歌劇院」申請版權　美當局駁回：非人類創作

▲美國藝術家以AI生成的畫作〈太空歌劇院〉（Theatre D`opera Spatial）著作權申請遭到駁回。（圖／翻攝自維基百科）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國著作權局（U.S. Copyright Office）本月再次否決了對人工智慧（AI）生成的藝術作品的版權保護申請。美國藝術家艾倫（Jason Allen）以AI線上平台Midjourney生成的圖像作品〈太空歌劇院〉（Theatre D'opera Spatial）去年獲獎，但版權註冊遭拒，原因是當局認為作品「不是人類所創作」。

根據衛報、路透社報導，美國著作權局的版權審查委員會5日正式否決了〈太空歌劇院〉的版權保護申請，審查委員認為整幅圖像包含大量AI生成素材，而著作權法保障的「並不包含非人類創作的作品」。

藝術家艾倫2022年8月使用Midjourney生成出描繪未來感的王室宮廷場景的〈太空歌劇院〉，獲得了科羅拉多州博覽會（Colorado State Fair）年度藝術競賽「數位藝術／數位處理攝影」類別首獎，也是該競賽首件優勝的AI作品。同年9月他申請了版權註冊，審查員要求他提供Midjourney在創作過程中所扮演的角色等更多資訊。

據艾倫向路透社透露，他使用Midjourney輸入了無數次修正的文字與指令，至少624次之後才得到圖像的初始版本，並且用Adobe Photoshop修圖軟體進行編輯，他認為自己就是這張圖像的著作人。

著作權局則認為「傳統著作人的要素」都來自機器，形同缺乏人類著作者，要求艾倫捨棄Midjourney製作的部分圖像才能提供版權保護，艾倫拒絕後，當局也否決了這件申請。不過艾倫也表示，當局決定在他的預料中，但他確信自己終將獲勝，「如果照這樣下去，產生的問題會比解決的問題更多」。

這不是美國首次拒絕為AI生成作品提供版權保護。今年2月，著作權局駁回了藝術家卡什塔諾娃（Kris Kashtanova）使用Midjourney為圖像小說Zarya of the Dawn生成的插圖的版權保障。美國一家聯邦法院8月也做出類似裁決，稱電腦科學家泰勒（Stephen Thaler）使用AI電腦系統自動生成的圖像，不受版權保護，因為「人類是有效版權聲明中的必要要素」。