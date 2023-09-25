大馬3男屍交疊綑綁慘死！1人全身赤裸佈滿刀傷　父母在家卻未發現

▲大馬3名斯里蘭卡籍男子遭殺害，2名疑似兇嫌在逃。（示意圖／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
馬來西亞吉隆坡發生一起恐怖凶殺案，警方在一棟住商混合的住宅裡，發現3具被綑綁在一起的男性屍體，3人的頭部都被套上塑膠袋，其中1人更是全身赤裸，渾身佈滿刀傷。目前警方已鎖定2名斯里蘭卡籍的嫌疑犯。
根據《新海峽時報》（New Straits Times）報導，吉隆坡警方22日晚間11時左右接獲報案，住在冼都（Sentul）的居民投訴，有一棟住商混合的住宅傳出爭吵聲，因此派員前往查看，沒想到經過一樓店面後，居然在二樓住家的儲藏室裡面發現3具男性屍體。
吉隆坡警察局長馬吉德（Datuk Allaudeen Abdul Majid）在記者會中指出，死者的年紀約在20至30歲之間，3具屍體被發現時，四肢全被綁住且身體交疊綑在一起，而且頭部全被套上塑膠袋，其中1名死者全身赤裸，渾身佈滿刀傷，其餘2人則無明顯外傷，現場也查獲一支疑似是凶器的刀刃。
隨後警方在屋內另一間房發現一對40多歲的斯里蘭卡籍夫婦，他們是其中一名死者的父母，警方也隨即將兩人拘捕，帶回警局進行訊問，預計至少拘留至29日以協助調查。這對夫婦是這棟住宅的二房東，他們表示另外2名死者是兒子的朋友，和他們一起住在這間房子裡，但兩人強調，他們被捕之前不曉得孩子已經被殺害。
目前警方將嫌疑人指向另外2名同樣在此居住的斯里蘭卡籍男性租客，據了解，另外2名住客和死亡的3人本是相識6個月的朋友，在案發前2天才搬來同住，而被拘留的夫婦表示，他們在案發前有和這兩人發生衝突，而現在這兩人行蹤不明。
吉隆坡警方已公布2名嫌疑犯的照片，由於現場作案工具齊全，不排除是預謀犯案，希望能盡速將兩人逮捕，以便釐清案情。
Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Allaudeen Abdul Majid menunjukan gambar dua suspek lelaki warga Sri Lanka yang diburu kerana disyaki terlibat kes bunuh tiga warga senegara di sebuah rumah kedai di Jalan Perhentian Kampung Kovil Hilir, Sentul, malam tadi.— BERNAMA (@bernamadotcom) September 23, 2023
Muhammad Afiq Mohd… pic.twitter.com/feKmb3sc7q
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