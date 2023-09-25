大馬3男屍交疊綑綁慘死！1人全身赤裸佈滿刀傷　父母在家卻未發現

▲大馬3名斯里蘭卡籍男子遭殺害，2名疑似兇嫌在逃。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞吉隆坡發生一起恐怖凶殺案，警方在一棟住商混合的住宅裡，發現3具被綑綁在一起的男性屍體，3人的頭部都被套上塑膠袋，其中1人更是全身赤裸，渾身佈滿刀傷。目前警方已鎖定2名斯里蘭卡籍的嫌疑犯。

根據《新海峽時報》（New Straits Times）報導，吉隆坡警方22日晚間11時左右接獲報案，住在冼都（Sentul）的居民投訴，有一棟住商混合的住宅傳出爭吵聲，因此派員前往查看，沒想到經過一樓店面後，居然在二樓住家的儲藏室裡面發現3具男性屍體。

吉隆坡警察局長馬吉德（Datuk Allaudeen Abdul Majid）在記者會中指出，死者的年紀約在20至30歲之間，3具屍體被發現時，四肢全被綁住且身體交疊綑在一起，而且頭部全被套上塑膠袋，其中1名死者全身赤裸，渾身佈滿刀傷，其餘2人則無明顯外傷，現場也查獲一支疑似是凶器的刀刃。

隨後警方在屋內另一間房發現一對40多歲的斯里蘭卡籍夫婦，他們是其中一名死者的父母，警方也隨即將兩人拘捕，帶回警局進行訊問，預計至少拘留至29日以協助調查。這對夫婦是這棟住宅的二房東，他們表示另外2名死者是兒子的朋友，和他們一起住在這間房子裡，但兩人強調，他們被捕之前不曉得孩子已經被殺害。

目前警方將嫌疑人指向另外2名同樣在此居住的斯里蘭卡籍男性租客，據了解，另外2名住客和死亡的3人本是相識6個月的朋友，在案發前2天才搬來同住，而被拘留的夫婦表示，他們在案發前有和這兩人發生衝突，而現在這兩人行蹤不明。

吉隆坡警方已公布2名嫌疑犯的照片，由於現場作案工具齊全，不排除是預謀犯案，希望能盡速將兩人逮捕，以便釐清案情。