　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬3男屍交疊綑綁慘死！1人全身赤裸佈滿刀傷　父母在家卻未發現

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲大馬3名斯里蘭卡籍男子遭殺害，2名疑似兇嫌在逃。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞吉隆坡發生一起恐怖凶殺案，警方在一棟住商混合的住宅裡，發現3具被綑綁在一起的男性屍體，3人的頭部都被套上塑膠袋，其中1人更是全身赤裸，渾身佈滿刀傷。目前警方已鎖定2名斯里蘭卡籍的嫌疑犯。

根據《新海峽時報》（New Straits Times）報導，吉隆坡警方22日晚間11時左右接獲報案，住在冼都（Sentul）的居民投訴，有一棟住商混合的住宅傳出爭吵聲，因此派員前往查看，沒想到經過一樓店面後，居然在二樓住家的儲藏室裡面發現3具男性屍體。

吉隆坡警察局長馬吉德（Datuk Allaudeen Abdul Majid）在記者會中指出，死者的年紀約在20至30歲之間，3具屍體被發現時，四肢全被綁住且身體交疊綑在一起，而且頭部全被套上塑膠袋，其中1名死者全身赤裸，渾身佈滿刀傷，其餘2人則無明顯外傷，現場也查獲一支疑似是凶器的刀刃。

隨後警方在屋內另一間房發現一對40多歲的斯里蘭卡籍夫婦，他們是其中一名死者的父母，警方也隨即將兩人拘捕，帶回警局進行訊問，預計至少拘留至29日以協助調查。這對夫婦是這棟住宅的二房東，他們表示另外2名死者是兒子的朋友，和他們一起住在這間房子裡，但兩人強調，他們被捕之前不曉得孩子已經被殺害。

目前警方將嫌疑人指向另外2名同樣在此居住的斯里蘭卡籍男性租客，據了解，另外2名住客和死亡的3人本是相識6個月的朋友，在案發前2天才搬來同住，而被拘留的夫婦表示，他們在案發前有和這兩人發生衝突，而現在這兩人行蹤不明。

吉隆坡警方已公布2名嫌疑犯的照片，由於現場作案工具齊全，不排除是預謀犯案，希望能盡速將兩人逮捕，以便釐清案情。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
赴日注意！JR PASS全國版大漲價　調幅一圖看懂
一度累到站不起來！連珍羚奪金：告訴自己撐下去！
快訊／明揚大火釀9死百傷！　法院駁回假扣押
快訊／國道「BMW燒成火球」！　車流回堵6公里
快訊／劉芒哽咽回應了！　房東控地板綠色液體、口香糖
獨／麥當勞要推「新版APP」了！　優惠券、積分最後兌換日快看
中華男籃亞運大利多！　阿提諾確定可參賽
快訊／連珍羚奪金直呼像做夢　爆哭：楊勇緯是最大的動力
快訊／大學校長涉貪！　加重詐欺罪起訴
中華隊第二金！連珍羚激動落淚　東奧挫敗後只想為國奪牌報恩
快訊／5縣市大雨特報！　大雷雨警戒區曝
高虹安案開庭3助理認罪！　「小兔」黃惠玟：我只是一個員工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴日遊客注意！　日本JR PASS全國版10／1起「調漲6成」

暴力男狂賞巴掌！印尼女被強灌「加料」飲料　咖啡廳內當場昏迷

美韓反潛、海上射擊聯合軍演　出動9艦2機加強作戰力應對北韓

怨車燈太刺眼　印度男遭30歲警察「狠搧耳光」一掌拍死！

大馬3男屍交疊綑綁慘死！1人全身赤裸佈滿刀傷　父母在家卻未發現

600元買刮刮樂中6千多萬元　男翻身富翁「立刻退休」老闆崩潰

不滿中國南海設置浮動屏障！菲律賓喊拆：捍衛國家主權和漁民生計

首批免簽中國旅客抵曼谷　泰國總理親自到機場迎接

黑色血便遭誤診！他肛門手術隔天休克亡　離譜醫判關1.5年

烈日下苦等顧客取餐！外送員等到發火　一進家門秒內疚：原諒我　

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

嬤寵蜜袋鼯！當孫在養　孫女笑回「牠變太胖了」

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

赴日遊客注意！　日本JR PASS全國版10／1起「調漲6成」

暴力男狂賞巴掌！印尼女被強灌「加料」飲料　咖啡廳內當場昏迷

美韓反潛、海上射擊聯合軍演　出動9艦2機加強作戰力應對北韓

怨車燈太刺眼　印度男遭30歲警察「狠搧耳光」一掌拍死！

大馬3男屍交疊綑綁慘死！1人全身赤裸佈滿刀傷　父母在家卻未發現

600元買刮刮樂中6千多萬元　男翻身富翁「立刻退休」老闆崩潰

不滿中國南海設置浮動屏障！菲律賓喊拆：捍衛國家主權和漁民生計

首批免簽中國旅客抵曼谷　泰國總理親自到機場迎接

黑色血便遭誤診！他肛門手術隔天休克亡　離譜醫判關1.5年

烈日下苦等顧客取餐！外送員等到發火　一進家門秒內疚：原諒我　

補飼料感覺被監視　「一對詭異雙眼」隱身黑暗嚇到人：感覺到怒氣

詐騙太猖狂！女立委遭盜用宣傳照　郭台銘、陳吉仲也遭殃

男友家夏天變「昆蟲館」！蟑螂突爬上浴室牆壁　她嚇跑被罵假掰

侯友宜拋「凍卵補助」！國健署列「4大風險」：恐加劇晚生

高雄生技業者買500盒喜憨兒月餅　送偏鄉兒童歡度中秋

慶祝國慶！連續10年插國旗　左營眷村再現旗海飄揚

池晟＆李寶英「10周年婚紗照」公開！十指緊扣高甜放閃　網驚：都沒變

求財拚「8.1億威力彩」！民俗專家曝「這樣拜土地公」秒中頭獎

發錢了！勞保局12筆給付接力入帳　「集中這3天」快查本子

嘉藥咖啡輕食料理實務班　黑金圓夢成果豐碩

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

4.3m巨鱷叼女屍趴趴走！死者身分曝

中國病毒專家：COVID-19般的冠狀病毒極可能重現

沖馬桶不蓋細菌狂噴　如廁忽略小動作浴室超髒

加密交易所錯匯2億　澳女爽爆買房挨告下場曝

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘

不爽媽沒收3C產品　男童開車狂飆320km

美記者7個原因「反推iPhone 15」！

和未婚夫出門散步　22歲準新娘遭5男性侵

印度3鱷魚「救活落水小狗」　將牠推回岸上

大鬧新加坡機場　她嘶吼：把護照還給我

4歲妹溺水！26歲男冷眼看她水中掙扎溺死

馬克宏：召回駐尼日大使　撤離1500名法軍

購物中心隨機砍傷3人　日18歲高中生被捕

更多熱門

相關新聞

不滿中國南海設置浮動屏障　菲律賓喊拆！

不滿中國南海設置浮動屏障　菲律賓喊拆！

菲律賓24日指控中國海警在南海爭議海域設置「浮動屏障」，阻止菲律賓人進入相關區域捕魚。菲律賓國家安全顧問25日表示，菲律賓將採取一切適當行動，移除黃岩島（Scarborough Shoal）的障礙物。

泰國首相到機場迎接首批免籤中國遊客

泰國首相到機場迎接首批免籤中國遊客

等客取餐等到發火！外送員一進家門秒內疚

等客取餐等到發火！外送員一進家門秒內疚

4歲妹溺水！26歲男冷眼看她水中掙扎溺死

4歲妹溺水！26歲男冷眼看她水中掙扎溺死

紐時曝光美濟礁軍事基地　解放軍鳴笛驅離

紐時曝光美濟礁軍事基地　解放軍鳴笛驅離

關鍵字：

兇殺斯里蘭卡馬來西亞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

好多人出國　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

全聯開出千萬發票！中獎門市曝光

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

快訊／李相燁驚喜宣布「明年3月結婚」

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

嘉義受刑人落跑現身台南六甲　家人說話了

快訊／全家開出2張千萬發票

iPhone 15 Pro Max「玩手遊5分鐘」　他悔炸：坐等16

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

嬤寵蜜袋鼯！當孫在養　孫女笑回「牠變太胖了」

嬤寵蜜袋鼯！當孫在養　孫女笑回「牠變太胖了」

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面