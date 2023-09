休旅車和火車相撞！他目睹「後座5人當場甩出車外」　車上7人6死

▲車禍造成車上6人死亡。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州發生一起嚴重車禍,一輛休旅車行經平交道時沒有注意到火車即將進站,導致車輛被來不及剎車的火車迎面撞上,車上7名乘客6人全數死亡,其中包含3名青少年與兒童,唯一倖存者目前仍在醫院搶救。

希爾斯波羅郡(Hillsborough)警方表示,這起事件發生在23日晚間6時45分左右,休旅車內的一家人正準備前往成年禮途中,行經十字路口時,由於該平交道沒有紅綠燈,駕駛也沒有先停留一陣子觀察火車情況,便直接開上平交道,結果開到一半時遭到火車撞擊。

#USA - Tragic accident happened when freight train crashes into SUV at railroad crossing in #Florida, killing five people. pic.twitter.com/Dr9aoQMnJ8