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瓦格納新首腦可能人選曝！掌控中非黃金與鑽石帝國　精通多種語言

▲▼塞蒂（Dmitrii Sytyi）。（圖／翻攝自推特）

▲外界認為，掌管瓦格納非洲業務的塞蒂將是該僱傭團的下一任領導人。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

瓦格納集團首腦普里格津6月叛變失利2個月後，在俄羅斯遭遇空難死亡。這場災難也奪走了另一名瓦格納高層烏特金（Dmitry Utkin）與其餘8人的性命，讓瓦格納頓時群龍無首。外媒推測，瓦格納的新領導人可能是長年在非洲管理其商業帝國的塞蒂。

綜合外媒報導，現年34歲的塞蒂（Dmitrii Sytyi）與普里格津不同，是一名高知識分子。他自聖彼得堡國立財經大學畢業後，在法國歐洲知識經濟與管理學院（SKEMA）取得市場行銷和商業碩士學位，還精通俄語、英語、西班牙語和法語。

塞蒂與瓦格納的合作始於2015年，也是跟隨瓦格納登陸非洲大陸的第一批成員之一。據悉，塞蒂在中非的第一份工作是為尋找採礦機會的勘探者做翻譯，隨後他成為瓦格納「巨魔軍團」的一員，在網上散佈假消息影響美國2016年的大選。

▲▼塞蒂（Dmitrii Sytyi）。（圖／翻攝自推特）

▲塞蒂在非洲的勢力龐大。（圖／翻攝自推特）

隨後，塞蒂在中非創立了幾個空殼公司，從中非共和國出口黃金、鑽石、木材和其他資源，為瓦格納累積了巨額財富。除了商業投資，塞蒂也擁有一個媒體帝國，專注於傳播反西方宣傳，除了鞏固當地專制統治者的權力，也贏得了整個非洲大陸的同情。

報導稱，塞蒂在瓦格納的晉升速度很快，他如今已是瓦格納的非洲業務負責人。雖然這個頭髮蓬亂、身材瘦小的年輕人在一眾身材魁梧的瓦格納戰士中顯得格格不入，但消息人士表示，塞蒂在當地的勢力龐大，並得到眾多非洲獨裁者支持，以至於他駕駛的銀色豐田SUV在當地根本不需要車牌也能在路上趴趴走。

瓦格納的一名商業夥伴和歐洲安全官員表示，塞蒂在普里格津去世後一直在努力保護其在非洲大陸的遺產，而中非共和國的總統也曾透露希望塞蒂和其他瓦格納人士繼續留在該國的想法，以免該國打擊反叛組織的努力被破壞。

不過，媒體目前還不清楚瓦格納的非洲帝國是否能持續經營下去，以及塞蒂的權力還能維持多久。當塞蒂被問及瓦格納在非洲的未來時，他表示，「我不知道這些問題的答案，但我的假設是一切保持不變，我們將繼續工作。」

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