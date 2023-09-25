送刮刮樂當小費！女服務生「刮中160萬元」　客人當場反悔討回

▲客人把刮刮樂當作小費送給女服務生，中大獎卻重新討了回去。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國大型網路論壇Reddit上一名女網友發文分享，她的友人在酒吧工作時收到一張價值20美元（約新台幣643元）的刮刮樂當作小費，沒想到當場刮開就中了5萬美元（約新台幣160萬元），結果男客人直接拿回那張刮刮樂，只還給服務生20美元現金。

根據每日郵報報導， Reddit論壇中討論服務生話題的分類版面Server Life上周一篇文章引發網友議論。發文的女網友表示，幾年前，她最好的女性友人在酒吧當酒保，當時一名男顧客用完餐後給她一張20美元的刮刮樂，她轉過身後立刻刮開，怎知竟然中了5萬美元大獎。

原PO說，朋友的個性非常誠實且善解人意，看著男客人的臉就決定把中獎的事告訴對方，並將刮刮樂還給他。只不過這樣的善心沒有換來更多實質報酬，男客人把刮刮樂拿走後，只給了她20美元現金。有人質疑刮刮樂是造假的，但原PO否認，因為男子最後在當地賭場把中獎贏來的錢揮霍殆盡。

版上許多擔任服務生的網友對此遭遇深感共鳴，「太笨了，沒有理由歸還吧」、「天啊！我會把嘴巴閉得史上最緊，我也是誠實和善解人意的人」、「重點是他只給了她20塊，這讓整件事變得更糟糕」。有人說，那名女服務生應該拿這筆錢去付房子的頭期款，「說真的，這可是改變人生的頭款啊，要把這張刮刮樂搶走除非我死」。

不過，原PO表示，她的朋友很相信因果報應也樂於幫助他人，並且已經接受了自己把刮刮樂還回去的事實，她覺得既然有人比她更需要這張刮刮樂，她也不會後悔把它還給別人。有人贊同表示，她的善良會以其他方式回報到自己身上。但也有網友認為，如果不通知男客人，也有可能沒辦法兌領獎金。