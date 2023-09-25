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西班牙奔牛節慶　2男慘被公牛頂上天！刺中身軀釀1死1傷

▲▼西班牙奔牛節2名男子被公牛頂飛，1死1傷。（圖／翻攝自X）

▲西班牙奔牛節2名男子被公牛頂飛，1死1傷。（圖／翻攝自社群平台X）

記者張寧倢／綜合外電報導

西班牙當局表示，西班牙東部23日一場奔牛節活動上，一名男子遭公牛的銳利牛角刺中身軀，緊急動手術搶救，隔天仍傷重不治。死者的一名友人被同一頭公牛刺傷雙腿，目前正在住院中，但情況穩定。

▲▼西班牙瓦倫西亞市北部村莊卡佩薩（Carpesa）2023年9月17日舉行名為「bou embolat」奔牛節活動，用繩子將公牛綁在市區廣場的柱子上，再將公牛角上的火炬點燃，讓公牛在街上狂奔。（圖／路透）

▲圖為西班牙瓦倫西亞市北部村莊卡佩薩（Carpesa）2023年9月17日舉行名為「bou embolat」奔牛節活動，牛角上被綁了火炬。（圖／路透）

根據BBC、路透社報導，西班牙東部瓦倫西亞自治區的小鎮Pobla de Farnals 於23日舉行奔牛節慶，一名未透露姓名的61歲西班牙籍男子被一頭叫做「Cocinero」的公牛頂死，牛角刺中了男子側邊身軀，相關影片也在X（舊稱推特）上流傳。官員表示，傷者被送往醫院，緊急開刀搶救，但隨後於24日死亡。

▲▼西班牙瓦倫西亞市北部村莊卡佩薩（Carpesa）2023年9月17日舉行名為「bou embolat」奔牛節活動，用繩子將公牛綁在市區廣場的柱子上，再將公牛角上的火炬點燃，讓公牛在街上狂奔。（圖／路透）

▲圖為卡佩薩「bou embolat」活動中，當地人用繩子將公牛綁在市區廣場的柱子上，準備將牛角上的火炬點燃。（圖／路透）

當地官員補充，死者的友人、63歲西班牙籍男性當時也被同一頭公牛襲擊雙腿，目前在醫院情況穩定。報導指出，儘管在西班牙奔牛節期間的傷亡案例並不罕見，且受到動物權利組織反對，但仍然很受歡迎，每年西班牙各地都會舉行類似活動，公牛被放到城市街道上，人們跑在牛的前頭。

▲▼西班牙瓦倫西亞市北部村莊卡佩薩（Carpesa）2023年9月17日舉行名為「bou embolat」奔牛節活動，雖然瓦倫西亞曾於2016年宣布禁止舉辦，但新任地方政府已經恢復。（圖／路透）

▲卡佩薩17日舉行的「bou embolat」奔牛節活動，曾於2016年被瓦倫西亞禁止舉辦，但新任地方政府已經恢復。（圖／路透）

BBC指出，奔牛節已成為瓦倫西亞的經濟推動力，2019年一項研究發現，每年舉辦近1萬場活動，創造了3000多個就業機會，帶來3億歐元（約新台幣102億元）的經濟收入。路透社引述動物權利保護組織AnimaNaturalis與CAS International的近期調查稱，西班牙每年仍有1820多個城市在舉行奔牛節活動。

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