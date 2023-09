美國2024大選最新民調！川普52％支持率大勝　拜登僅42％

▲川普目前民調勝過拜登。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

美國前總統川普(Donald Trump)在共和黨內獲得壓倒性支持,極有可能在明年代表共和黨角逐總統大位,根據最新民調顯示,同樣尋求連任的現任總統拜登近來支持度直落,目前約落後川普10個百分點。

美國ABC和華盛頓郵報24日公布最新民調,結果顯示,若是在今天舉行美國總統大選,川普將以52%的優勢,勝過拜登的42%。報導指出,受訪者除了年齡之外,對於拜登在經濟和美墨邊境問題、烏俄戰爭的處理上也不太滿意。

New Washington Post-ABC News poll shows Trump up 10 points over Biden pic.twitter.com/dlcdhmzPPp