美國2024大選最新民調！川普52％支持率大勝　拜登僅42％

▲川普目前民調勝過拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）在共和黨內獲得壓倒性支持，極有可能在明年代表共和黨角逐總統大位，根據最新民調顯示，同樣尋求連任的現任總統拜登近來支持度直落，目前約落後川普10個百分點。

美國ABC和華盛頓郵報24日公布最新民調，結果顯示，若是在今天舉行美國總統大選，川普將以52%的優勢，勝過拜登的42％。報導指出，受訪者除了年齡之外，對於拜登在經濟和美墨邊境問題、烏俄戰爭的處理上也不太滿意。

New Washington Post-ABC News poll shows Trump up 10 points over Biden pic.twitter.com/dlcdhmzPPp — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) September 24, 2023

其他數據顯示，目前拜登的支持率為37%，且有56％的受訪者反對他競選連任，更有60％的民主黨和傾向民主黨的人表示，他們更傾向於支持別的候選人。批評人士指出，拜登的年齡、經濟和有邊際危機都是其政府面臨的痛點。

現年80歲的拜登是美國歷史上年紀最大的總統候選人，這個問題也是他競選連任最為人詬病的因素之一，有7成的受訪者認為，他已經太老了不適合再連任；同樣77歲的川普，卻僅有50％的人認為他的年紀太大，不過有48％的美國人認為，這兩位候選者年紀都太大。

此外，烏俄戰爭也是拜登政府須面臨的棘手問題之一，根據民調顯示，美國國內的公眾輿論已不像先前如此支持烏克蘭，有41％的受訪這認為，美國政府在幫助難民方面做得太多，更有33％的人認為，美國對於烏克蘭的援助太多了。

華爾街日報（The Wall Street Journal）在本月初的民調則顯示，川普獲59%黨內初選選民列為首選，比該報今年4月的民調結果高出11個百分點，領先其頭號勁敵、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）的幅度幾乎翻了一倍，大幅領先近46個百分點，顯示共和黨內的總統提名大戰已從過去的雙人對決，演變成如今一面倒的局面。