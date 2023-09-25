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中國病毒專家：COVID-19般的冠狀病毒極可能重現

▲中國疫情／北京一家診所人滿為患。（圖／路透）

▲ 中國疫情期間，北京一間診所人滿為患。（圖／路透）

文／中央社台北24日電

南華早報今天報導，中國知名病毒學家、武漢病毒研究所專家石正麗在7月發表的論文中警告，未來極有可能出現另一種冠狀病毒，全球必須針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）般的疾病做好準備。

根據報導，石正麗與其團隊評估40種冠狀病毒傳染給人類的風險性，其中半數具有「高風險」。同時，這40種冠狀病毒中，已發現6種能傳染給人類並致病，另有3種冠狀病毒也會致病或傳染給其他動物。

報導指出，有「蝙蝠女俠」之稱的石正麗與同僚在論文中警告，如果冠狀病毒以前能致病，那麼未來也很有可能會致病，且「幾乎可以肯定」未來很可能再次出現冠狀病毒疾病。

報導提到，石正麗這篇論文7月間發表於英文期刊「新興微生物與感染」（Emerging Microbes & Infections），但直到9月才在中國網路上引起關注，部分原因可能是這項研究不是用中文撰寫的。

中國疾病預防控制中心一名專家表示，這也反映出在中國突然取消「動態清零」防疫政策後，人們「希望擺脫這個話題」，而且中國官員有意無意地淡化疫情，部分城市也停止公布染疫數據。

報導提到，由於石正麗的研究具有高度敏感性，許多中國病毒學家不願對此評論。而這篇報告主要分析冠狀病毒的特徵，包括族群、遺傳多樣性、宿主物種及人畜共通歷史。

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