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馬克宏：召回駐尼日大使　撤離1500名法軍

▲法國暴動，馬克宏（Emmanuel Macron）延後赴德國國是訪問。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏宣布撤軍尼日。（圖／路透）

文／中央社巴黎24日綜合外電報導

法國總統馬克宏今天宣布，法國將結束與西非國家尼日的軍事合作，將負責在非洲沙赫爾地區打擊伊斯蘭主義叛亂分子的1500名駐當地法軍撤離，並且召回駐尼日大使。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，這些士兵將於今年底之前撤離。此舉將導致法國在沙赫爾地區（Sahel）展開的反恐行動，以及法國的區域影響力受挫。

沙赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。

不過馬克宏強調，尼日「不會被政變者挾持」。尼日軍方於7月26日監禁總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）並解散民選政府，招致區域各國譴責，馬克宏也拒絕承認其合法性。

他接受法國1台（TF1）和法國第2電視台（France 2）訪談時說：「我們將與政變者諮商，因為我們希望事情平靜地發展。」

他表示，將被召回的法國駐尼日大使會於數小時內返國。

近年來法國在西非前殖民國間的影響力已然衰落，並且遭到當地民眾嚴厲批評。自從馬利和布吉納法索發生政變以來，兩國境內的法國駐軍便已撤離，導致它在區域打擊伊斯蘭主義叛亂行動中可以發揮的作用與日俱減。

政變前，尼日一直是法國和美國重要安全夥伴，被兩國當作在中西非更廣泛的沙赫爾地區打擊叛亂分子的基地。

然而，自從7月26日政變以來，位在尼日首都尼阿美（Niamey）的法國軍事基地就成為反法示威的眾矢之的。

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