4.3公尺巨鱷「叼女屍趴趴走」！死者身分曝光　曾非法闖濕地被捕

▲美國佛羅里達州一個小社區驚傳鱷魚吃人事件。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

美國佛羅里達州清水市（Clearwater）一個小社區22日發生一起駭人事件，有民眾目擊一隻長達14英尺（約4.3公尺）的短吻鱷大搖大擺地走在馬路上，嘴裡還叼著一具人類的屍體。當局獲報後立即對該條鱷魚展開圍捕，並將牠安樂死，經調查，死者為一名41歲女性，但目前還無法確認女子死因是否與鱷魚有關。

綜合外媒報導，清水市小社區Largo的居民布拉德（JaMarcus Bullard）表示，當時自己正準備去參加一場面試，不料在路上就看見了這條鱷魚，且嘴裡似乎還咬著一具屍體，嚇得他馬上開始錄影，並朝著鱷魚丟了塊石頭，確認是否是真的鱷魚，結果鱷魚隨即拖著屍體下半身潛入水中，而他也趕緊報警。

警方獲報後，立即與消防人員合力將鱷魚從水中拉出，並在該州魚類和野生動物保護委員到場後，對這隻鱷魚實施了安樂死。同時，警方也在現場發現一具成年人的遺骸，經調查，死者為41歲的佩克漢姆（Sabrina Peckham），但目前無法確認她是否是在生前就遭鱷魚攻擊，其死因和死亡方式仍在調查中。

▲死者為41歲的佩克漢姆。（圖／翻攝自臉書）

報導指出，Largo靠近知名的里奇克萊斯特公園（ Ridgecrest Park），那裡有一座面積約2公頃的湖泊，裡面棲息大量鱷魚，但鮮少出現體型如此巨大的鱷魚。根據警方逮捕文件，佩克漢姆曾在今年7月非法入侵當地濕地而被逮捕，距離位於警方發現她的遺體處僅幾個街區。

事實上，佛羅里達州已發生多起鱷魚攻擊人類事件，這起事件發生後也引發當地居民恐慌，有民眾就表示，孩子們經常在河邊散步，沒想到鱷魚會出現在距離社區如此接近的地方，未來只能盡量提高警覺。