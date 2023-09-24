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習近平會南韓總理主動提訪韓　可能成雙邊關係轉機

▲▼中國國家主席習近平在杭州西湖國賓館會見南韓總理韓德洙。（圖／中國外交部）

▲中國國家主席習近平在杭州見南韓總理韓悳洙。（圖／中國外交部，下同）

中央社

中國國家主席習近平23日與訪問中國、出席杭州亞運的南韓總理韓悳洙會面，在會中主動提及訪韓事宜，被視為希望改善兩國關係的正面信號。

韓聯社今天引述南韓總統辦公室官員說法報導，這次習近平主動表示將認真考慮訪韓事宜，是一項重要信號，當局也將以此為基礎，正式推動與中方協商。

南韓國家安保室長趙太庸也在受訪時表示，習近平已數次親口提及訪韓的重要性，看好透過外交管道逐步推進習近平訪韓事宜，「若真成功安排（習近平）訪問南韓，希望能成為韓中關係的重要轉機」。

▲▼習近平會見韓國總理韓德洙。（圖／中國外交部）

習近平最後一次訪韓是在2014年7月、前總統朴槿惠任內，之後雙邊關係因南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）問題迅速惡化；立場親中的前總統文在寅任內兩度訪中，但習近平都未曾依一般外交慣例回訪。

親美的尹錫悅政府上任後大力強化美韓同盟關係，顯然並非中國所樂見。雖然尹錫悅表示必須與中國維持「相互尊重與互利成熟的兩國關係」，也三度公開表態期待習近平訪韓，但兩國關係仍不見好轉，也成為在野黨攻擊的主要重點之一。

習近平去年11月與尹錫悅在20國集團（G20）峰會期間舉行會談時曾表示，待疫情穩定後非常樂意應尹錫悅邀請訪韓，也希望尹錫悅在合適時機訪中，但至今仍無明確進展。習近平這次主動提及訪韓，被部分媒體視為雙邊關係的「綠燈」。

分析指出，美日韓合作在8月的大衛營（Camp David）領袖峰會後更加緊密，讓中方終於決定採取行動。但也有意見認為不能完全樂觀看待習近平訪韓一事。

漢陽大學國際研究所教授文興鎬向首爾新聞表示，習近平這次主動提及訪韓，但對韓中關係仍採取慣用的描述，認為「不用對這次面談太過興奮，之後更重要」。

亞洲大學美中政策研究所所長金興圭也說，「中國沒有與北韓、俄羅斯同陣線的意思，對韓中關係採取行動則是基於戰略考量」。

金興圭並指出，若真的希望習近平行動，南韓勢必要付出相應的代價，例如透過非公開方式就台灣問題表示尊重中方立場、澄清印太戰略並非針對中國等。

即使認為習近平這次發言具有重大意義，南韓總統辦公室仍認為年內促成習近平訪韓可能性不高。目標於今年底前舉行的韓日中三方峰會，中方一向是派出總理出席，官員表示，三方峰會期間舉行的雙邊會談可能成為協商習近平訪韓的時機。

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