白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐　「波及半個日本」老店被停業

▲日本有300人吃完吉田屋鐵路便當後嘔吐腹瀉。（圖／翻攝自吉田屋官網）

記者葉睿涵／編譯

日本各地相繼有人在吃下青森縣八戶市「吉田屋」製造的鐵路便當後，出現嘔吐、腹瀉等情況，至今已逾300人不適。八戶市保健所23日判定這起事件為食物中毒，勒令吉田屋全面停業，而吉田屋也在官網發布聲明道歉。

據NHK報導，八戶市保健所指出，吉田屋9月15日及16日製造的2.2萬個便當，在33個都道府縣出售後，共引發了270宗食物中毒案例。這些案例遍布東京、青森、福島、靜岡、廣島等21個都縣，受影響範圍超過半個日本。

事後，保健所在便當內驗出金黃色葡萄球菌及蠟樣芽孢桿菌，判斷這是一起大規模食物中毒事件，估計可能是處理食材時出問題，勒令吉田屋全面停業。截至22日，已有逾300人回報吃完便當後身體不適，當局認為相關數字仍有上升可能。

吉田屋的社長吉田廣成隨即在公司官網發布道歉聲明，同時透露他們「從縣外的委託企業採購了部分食材，但相關部門採購後未做好必要工作，導致附著在食材上的細菌增殖」，才引發了這起大規模食物中毒案。

創立至今已逾130年的吉田屋也表示，他們目前還不清楚為什麼商品會含有這些細菌，但他們會在保健所的指導下持續進行調查。報導稱，此前有商家接獲至少39名消費者投訴，反映吉田屋的便當裡有怪味道、白飯會牽絲等問題。