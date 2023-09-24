南韓一家5口同天詭死　墜樓人妻負債數億韓元！瓦斯費1年沒繳

▲南韓發生詭異家族命案。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓首爾一名40多歲婦女23日上午墜樓身亡後，警方同一天接連發現她的丈夫、女兒等共4名親屬皆陳屍在不同地點。警方著手調查這一家5口離奇命案後，最新掌握到的證據顯示，墜樓婦女欠下數億韓元債務，去年6月還被人提告詐欺逾2.7億韓元（約新台幣650萬元），就連瓦斯費也超過1年沒繳。

綜合YTN等韓媒報導，首爾松坡區警方23日上午約7時23分獲報，蠶室洞一處公寓社區有人墜樓，40多歲婦女送醫後宣告不治。然而，警方追蹤死者生前動線的過程中意外發現她一家5口皆已死亡，死者的丈夫、婆婆與大姑（小姑）等3人陳屍在松坡洞某住宅內，現場找到推測為丈夫與大姑的遺書，內容提及因債權、債務問題，家人之間發生衝突。

另外，墜樓婦女前一天與10多歲女兒共同投宿金浦市的一間旅館，而案發當天上午她卻獨自離開，就讀小學的女兒後來才被發現陳屍於旅館房間內。警方追查發現墜樓婦女2022年6月因未能償還2.6億韓元債務，遭3人提告詐欺。

警方也發現，婦女的丈夫、婆婆與大姑陳屍地點是她娘家人名下的房產，但以她本人為名義扣繳的天然氣費已經拖欠14個月，她的信用卡債務則約為100萬韓元（約新台幣2.4萬元）。警方目前仍在追查她與丈夫、夫家親戚是否有借貸關係。

警方推測，婦女應為輕生，女兒則可能是窒息死亡，但仍需要對墜樓婦女以外的4名死亡家屬進行驗屍，同時也在調查她在旅館內殺害女兒的可能性，不過沒有發現婦女與丈夫以及婆婆等夫家人討論輕生的線索證據。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995