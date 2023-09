炸彈車硬闖檢查站！索馬利亞爆炸致18死40傷　黑煙蔽日像地震狂搖

▲索馬利亞發生汽車炸彈攻擊,導致18死40傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

東非索馬利亞23日發生汽車炸彈攻擊,一輛載有炸藥的汽車在中部城鎮貝萊德文(Beledweyne)試圖衝撞安全檢查站後爆炸,造成至少18人死亡,逾40人受傷,多人情況危殆。目前尚無任何組織宣稱參與了這起攻擊事件。

綜合外媒報導,現場目擊者透露,事發當時,這輛載滿炸藥的汽車準備強行通過檢查站,於是保安人員立刻跳上一輛皮卡車在後方追趕,不料汽車卻在途中發生爆炸,釀成意外。

Woman crying could be heard in the background! shortly after a truck bomb hit a security checkpoint in the Beledweyne city centre.



Scores of people are feared dead, dozens others injured. This, according to local officials, could be the biggest bombing in central #Somalia in… pic.twitter.com/WMU9neR1M4