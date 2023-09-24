老公留遺書人間蒸發　10年後真相曝光！拋妻棄女「裝死」躲國外

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利一名男子2013年7月留下3封告別信之後人間蒸發，聲稱是時候結束一切，讓外界猜測他已輕生，但他的遺體從未尋獲。然而歷經10年真相終於曝光，原來這一切全是他設計的彌天大謊，其實他就在希臘過生活，還被尋找失蹤者的電視節目逮個正著。

綜合安莎通訊社等外媒報導，男子阿達莫（Adamo）是一名家居用品推銷員，與妻子拉法埃拉（Raffaella）育有2名女兒，一家人生活在伊莫拉（Imola）。但就在2013年7月7日這天，他離奇失蹤，並留下3封暗示輕生的信，除了給父母，也留下最後訊息給妻子，內容大致上提到，很遺憾是時候結束一切，不想給家人帶來麻煩。

在這之後，阿達莫的車在一處港口被發現，警方介入調查未果，認定他因經濟困難選擇輕生，在他失蹤後的那幾個月，警方還讓他的妻子確認從海裡打撈上來的衣褲與人類遺骸，最終此案以輕生結案。

▲阿達莫留下3封暗示輕生的信，稱很遺憾是時候結束一切。（示意圖／CFP）

然而拉法埃拉無法輕易接受平時體貼細心的丈夫居然會選擇拋棄2個女兒做出極端選擇，她從不相信丈夫留下來的訣別遺書，這些年苦苦等待，但卻一直等不到丈夫出現。最終她還是放棄了，申請離婚。

沒想到整件事情在走離婚程序時出現大逆轉，相關人員發現阿達莫2022年申請海外選民登記，人就在希臘。但拉法埃拉不相信，認為應該是有人撿到丈夫的身分證，盜用他的身分。

義大利一檔尋找失蹤者的電視節目「你看見他了嗎」（Chi l'ha visto?）特地前往希臘，沒想到真的找到阿達莫本人，發現他人還好好地活著，在希臘已經展開新的生活，還有了工作，揭穿他撒下的彌天大謊。

阿達莫消失的這10年裡，從未聯繫過妻子與2個女兒。當他發現節目人員扛著攝影機來到他面前之後，感到非常驚慌，不但大聲叫工作人員關掉攝影機，還把製作團隊趕走。拉法埃拉一眼就認出丈夫的身影，這一切讓她直說，「他不是人，不是男人，更不是一個父親」。

“Vi risparmio il funerale…”: Lasciò tre lettere d’addio, ma dopo 10 anni la moglie scopre che non era morto. “Non è umano, non è un padre…”, il suo commento alla fredda dichiarazione dell’uomo rintracciato in Grecia da “Chi l’ha visto?”.#chilhavisto→https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/bXiKZiKA4N — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 21, 2023

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

