老公留遺書人間蒸發　10年後真相曝光！拋妻棄女「裝死」躲國外

記者詹雅婷/綜合外電報導

義大利一名男子2013年7月留下3封告別信之後人間蒸發,聲稱是時候結束一切,讓外界猜測他已輕生,但他的遺體從未尋獲。然而歷經10年真相終於曝光,原來這一切全是他設計的彌天大謊,其實他就在希臘過生活,還被尋找失蹤者的電視節目逮個正著。

綜合安莎通訊社等外媒報導,男子阿達莫(Adamo)是一名家居用品推銷員,與妻子拉法埃拉(Raffaella)育有2名女兒,一家人生活在伊莫拉(Imola)。但就在2013年7月7日這天,他離奇失蹤,並留下3封暗示輕生的信,除了給父母,也留下最後訊息給妻子,內容大致上提到,很遺憾是時候結束一切,不想給家人帶來麻煩。

在這之後,阿達莫的車在一處港口被發現,警方介入調查未果,認定他因經濟困難選擇輕生,在他失蹤後的那幾個月,警方還讓他的妻子確認從海裡打撈上來的衣褲與人類遺骸,最終此案以輕生結案。

▲阿達莫留下3封暗示輕生的信,稱很遺憾是時候結束一切。(示意圖/CFP)

然而拉法埃拉無法輕易接受平時體貼細心的丈夫居然會選擇拋棄2個女兒做出極端選擇,她從不相信丈夫留下來的訣別遺書,這些年苦苦等待,但卻一直等不到丈夫出現。最終她還是放棄了,申請離婚。

沒想到整件事情在走離婚程序時出現大逆轉,相關人員發現阿達莫2022年申請海外選民登記,人就在希臘。但拉法埃拉不相信,認為應該是有人撿到丈夫的身分證,盜用他的身分。

義大利一檔尋找失蹤者的電視節目「你看見他了嗎」(Chi l'ha visto?)特地前往希臘,沒想到真的找到阿達莫本人,發現他人還好好地活著,在希臘已經展開新的生活,還有了工作,揭穿他撒下的彌天大謊。

阿達莫消失的這10年裡,從未聯繫過妻子與2個女兒。當他發現節目人員扛著攝影機來到他面前之後,感到非常驚慌,不但大聲叫工作人員關掉攝影機,還把製作團隊趕走。拉法埃拉一眼就認出丈夫的身影,這一切讓她直說,「他不是人,不是男人,更不是一個父親」。

“Vi risparmio il funerale…”: Lasciò tre lettere d’addio, ma dopo 10 anni la moglie scopre che non era morto. “Non è umano, non è un padre…”, il suo commento alla fredda dichiarazione dell’uomo rintracciato in Grecia da “Chi l’ha visto?”.#chilhavisto→https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/bXiKZiKA4N