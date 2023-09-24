男嬰遭老鼠「啃到見骨」險死！嬰兒床都是血　美國離譜爸媽被捕了

▲美國一名男嬰差點被老鼠啃咬死亡。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

美國印第安那州發生駭人案件，一名6個月大男嬰被發現躺在搖籃裡渾身是血，竟是被老鼠咬到全身是傷，其中一些甚至深可見骨，讓他差點因為失血過多死亡。其父母及同住嬸嬸被指控忽視兒童罪名，已於上周被捕。

《紐約郵報》等外媒引述起訴書報導，男嬰的額頭、臉頰、鼻子、手臂、手指、大腿、腳掌、腳趾一共50多處傷口，指尖骨頭露出，需要大量輸血，被緊急送往170英里（約274公里）外的印第安納波利斯（Indianapolis）急救，重建臉龐及身體部位。他復原後，將被安置到寄養家庭。

伊凡斯維爾（Evansville）警方指出，這間民宅到處都是雜物、垃圾與老鼠屎，但除了3名成人及小寶寶外，還住了4名幼童，分別是男嬰父母大衛與安吉兒（David and Angel Schonabaum）所生的3歲及6歲孩子，以及男嬰嬸嬸德萊娜（Delaina Thurman）的2歲及5歲孩子。

根據大衛說法，這間房子3月開始出現鼠患問題，但已經交給清潔公司處理，他與妻子13日起床時，卻發現兒子滿身是血，才嚇得通報。事發2周前，德萊娜的孩子曾向老師表示，他們睡覺時腳趾被老鼠咬傷，儘管印州兒童服務部進行家庭訪問，德萊娜卻向社工表示，孩子腳趾上的痕跡可能是床架導致。

▲男嬰父母大衛與安吉兒。（圖／翻攝范德堡郡監獄）

根據調查，大衛和安吉兒先前就曾捲入刑事案件。2022年，他們被指控欠缺監督導致孩子受傷，2023年6月，男方也被指控身體虐待罪名。

承辦警官安娜（Anna Gray）形容，這是她從警數十年來看過最嚴重的虐童案，應該更早獲得關注與通報才對，看見此類案件令人相當難熬，「有時真的很難保持冷靜和專業。」