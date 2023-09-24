鱷魚也有同理心？印度3沼澤鱷「救活落水小狗」　將牠推回岸上

▲科學家觀察到印度西部的沼澤鱷「合力拯救」一隻落水的小狗。（圖／翻攝自Journal of Threatened Taxa Vol. 15 No. 8 (2023)）

記者張寧倢／綜合外電報導

一篇有關鱷魚的研究報告8月刊登在《受威脅動物群期刊》（Journal of Threatened Taxa）上，科學家們發現生活在印度西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的沼澤鱷，認知能力可能比過去認為的更高，還觀察到3隻鱷魚遇到小狗落水時不但沒有吃掉牠，還合力將小狗推回安全的岸邊，可能擁有跨物種的情感共鳴。

根據美媒CBS與科學網站Live Science報導，8月26日發表在經同行評審的國際期刊上的報告指出，生活在印度薩維特里河（Savitri River）的沼澤鱷（mugger crocodiles）出現一些特殊行為，包含在魚群周圍繞圈游動，形成水流漩渦並成群狩獵，還會將樹枝放在鼻子上，似乎是在引誘西方黃頭鷺（Bubulcus ibis）等鳥類靠近，這些鳥類為了築巢經常爭搶樹枝。

▲科學家發現沼澤鱷可能擁有比過去已知更高的認知能力。（圖／翻攝自Journal of Threatened Taxa Vol. 15 No. 8 (2023)）

報告還提到，當地鱷魚似乎被人類葬禮後丟棄的萬壽菊花圈所吸引，原因可能是喜歡花瓣的鮮豔顏色與所含的抗菌物質。另外在一次事件中，有3隻沼澤鱷目睹一隻小狗被一群成年野狗追逐而落水，但鱷魚們並未吃掉牠，反而用鼻子碰了碰這隻小狗，將牠「指引」到另一處安全的河岸邊，免於再受到野狗攻擊，小狗最終順利逃過一劫。

▲小狗落水後沒有被鱷魚吃掉，反而被推回岸邊。（圖／翻攝自Journal of Threatened Taxa Vol. 15 No. 8 (2023)）

研究作者認為，鱷魚雖然可以輕易吃掉小狗，但卻選擇不做攻擊，反而「集體救狗」的行為顯示出當下鱷魚不具「飢餓渴望」，與其說是利他行為，不如說是跨越不同物種之間的情感共鳴（Emotional empathy）。研究人員表示，這些行為新奇有趣，但仍需要進一步研究。

然而，也有專家不贊同這項結果，Live Science訪問到加州大學洛杉磯分校專門研究爬行動物神經生理學的生物學家萊奇（Duncan Leitch）。他認同鱷魚確實有一套複雜的行為模式，但研究中的部分結論是使用人類對智力的定義，再試圖套用到鱷魚身上，「（作者）可能是從擬人的角度出發，試圖賦予牠們可能不具有的能力。」