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帳單多打一個0！餐廳誤收近2萬元　老闆急發文尋找苦主

新加玻某餐廳誤收顧客近2萬元　老闆臉書急發文尋找苦主

▲新加坡一間餐廳疑似因為銷售點終端系統故障，誤收顧客近2萬元。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

近日新加玻1家中餐廳疑似因為銷售點終端系統故障，結帳時出現金額錯誤，收了2名顧客840元新幣（約台幣19774元），是原價的10倍。店家發現有誤後，緊急在臉書發文尋人，最終順利找到這2名顧客，並成功退回多收的款項。

新加坡芽龍路上的1家中餐廳，20號晚上8點時有2名女性顧客至餐廳點了5樣菜，包括乾鍋鱔魚、孜然牛肉、清炒萵筍、紅油抄手和兩個泰國老椰子，共花費84元新幣（約台幣1977元）。不過結帳時，店家疑似因為銷售點終端系統故障，竟向這2位顧客收了840元新幣（約台幣19774元），是原價的10倍。

該餐廳37歲的馮姓經理當日對帳時發現有誤，緊急在餐廳臉書專頁及「Hawkers United－Daobao 2020」臉書社團發文尋人，希望能藉助網友的力量，找到兩名顧客，讓餐廳得以歸還多收的款項。

馮姓經理告訴當地記者，2名顧客的口音不太像新加玻人，應該是來自福建沿海一帶。他表示，造成多收款的原因疑似是銷售點終端系統故障，他也強調「當時收費的同事說，輸入的金額是對的，不知是哪裡出差錯，感覺是刷卡機或網路有問題。」

所幸，2名顧客於22日看到餐廳在網路上發佈的訊息，並親自聯絡餐廳，餐廳隨後也透過「PayNow」退款給顧客。事後，其中1名顧客在餐廳的臉書貼文底下留言，為自己沒有檢查收據造成麻煩道歉，該名顧客也透露，這筆刷卡紀錄22日時才顯示在消費紀錄，她發現有誤後想打電話給銀行或報警，不過冷靜下來後，她決定聯繫餐廳，並成功收回款項。另1名顧客也在22日時留言，表示餐廳已將錢退還，餐廳老闆娘也承諾，下次光臨時會給她打折。

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