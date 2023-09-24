利比亞洪災逾3800死「示威民眾被捕」　部分災區封鎖外媒無法進入

▲利比亞洪水加上水壩潰堤，重創東部港市德納（Derna），當局持續搜索失蹤者。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

利比亞9月上旬一場洪水引發2座水壩潰堤，港市德納（Derna）受災最為慘重，利比亞官方統計死亡人數為3845人，但這僅包含衛生部確認的下葬者，失蹤者恐逾萬人。外媒指出，經歷近十年內戰的利比亞政府分裂，居民由悲傷轉為憤怒，抗議者被捕，部分地區實施封鎖管制，國外媒體中僅少數被允許多停留幾天。

▲德納市災民聚集在薩哈巴清真寺（Sahaba Mosque）示威。（圖／路透）

根據法新社報導，利比亞東部政府所設救援委員會發言人以利亞（Mohamed Eljarh）表示，目前確認3845人死亡，數據只包含衛生部確認的下葬人數，並不包含居民自行埋葬的遺體，所以「不幸的是，人數估計每天都還會上升」。她指出，官員們正在與社區合作列出未記錄到的已下葬者名單，同時登記失蹤者名冊。

國際援助組織表示，失蹤人數可能有1萬人以上。據信，許多人被沖入大海後，遺體又被沖上岸，其他人則可能被埋在覆蓋住城市的廢墟下。國際移民組織（IOM）曾表示，德納市與周邊地區已超過4.3萬人流離失所。

▲搜救船打撈海中的罹難者遺體。（圖／路透）

CNN報導則指出，世界衛生組織（WHO）稱災後2周以來，已有將近4000人死亡，9000多人下落不明，在最初幾天的混亂中，倖存者、傷者與無家可歸者被帶往利比亞東部其他城市，人們沒有手機，行動網路中斷，導致家人之間難以取得聯繫，出現互相以為對方已罹難等情況。數百具屍體被埋在亂葬崗，甚至有官員表示，可能需要一年時間才足夠將遺體挖掘出來並做完DNA身分鑑定。

▲利比亞洪水導致居民流離失所。（圖／路透）

CNN提到，上周德納市行動網路訊號的覆蓋率再次限縮，數百名抗議者18日呼籲追究當局責任，數小時後卻開始進行為期2天的停電，官員們宣稱是因為挖土機破壞了光纖電纜造成基礎設施故障才停電。但居民的悲傷已轉變成憤怒，越來越多人開始質疑導致2座大壩崩毀是出於疏忽與管理不善，抗議者高呼反對東部的國會議長薩拉赫（Agilah Saleh）的口號。

▲德納市數百人示威，據報導至少12人被逮捕。（圖／路透）

控制德納市、自稱利比亞國民軍（Libyan National Army）的部隊幾名成員向CNN表示，至少12名男子被捕。活動人士則說，多名居民與抗議者被捕。德納原先擠滿了救災人員、記者、來訪的外交官與志工，他們從各地帶來物資，不過CNN團隊20日離開時，這座城市已經安靜許多。

▲當地清真寺周邊受損情況。（圖／路透）

當地官員們雖然否認下達全市疏散令，但幾個地區已經被封鎖，進入德納市也受到限制，只有包含CNN在內的少數地域性與國際新聞媒體被允許再多停留幾天。儘管有將近60名救援人員因腹瀉與嘔吐住院，東部政府的衛生部長仍堅稱，這是洪水後的常見感染，目前沒有跡象顯示流行病蔓延。