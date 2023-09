女童頭髮卡進梳子裡！媽狂拔2小時取不下　消防派3猛男幫「解脫」

Entah siapalah yang salah… Tak pernah umur masuk Balai Bomba mintak bantuan abang bomba, alahai anakku Boleh teka tak salah siapa.. Mommy ke Medina? Al-kisah, main salon salon dengan mommy, dia baru lepas mandi, rambut basah, kitorang nak keluar lepas tu. Jadinya mommy pun aa jomla main salon salon. Mommy pun amik la hair dryer and ready la nak main. Mommy sikat rambut dia baru halfway je— rambutnya curl jadi kusut la kan. Mommy pun cakap la “Medina tunggu jap ea mommy nak amik hair oil dalam bilik” … Mommy pun masuk bilik nak amik hair oil, sekali bila keluar mommy tengok dia tengah berusaha nak sikat sambil gulung rambutnya. Makanyaaaa terjadilah kejadian…. Mommy panic gila sampai rasa nak nangis, sebab risau rambut dia kena gunting. SEBAB BANYAK OI YANG TERGULUNG TU SAMPAI KE KULIT KEPALA! Dekat sejam mommy try rungkai rambut dia tu, siap gunting sikatnya tapi tak berjaya. Dah fikir, kalau g salon ni confirm salon gunting rambut dia ni. Huaa mommy sayang rambut curl dia Sebab yang tergulung tu banyak gila, kalau nak potong rambutnya memang jadi botak sebahagian Nak mintak tolong suami, suami kerja, tengah meeting pulak. Fikir punya fikir, macam nak mintak bantuan bomba. Maybe diorang boleh tolong potongkan lagi sikat tu. Sebab sikat tu keras gila. Luka luka tangan mommy jadi nya Tapi macam malu… Tapi.. nak malu mintak bantuan bomba ke…. Atau rambut Medina kena gunting. Haa sudahnya tak sampai 15 min settle bomba selesaikan. Tamba gunting pun sikat tu, tanpa pakai apa apa pun. Aaaa lega! Mommy fobiaaaa oiiiii. Tebal muka mommy datang Balai Bomba sebab rambut tersekat kat sikat