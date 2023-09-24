南韓老人地鐵旅行正夯！　潛規則是「避免年輕人讓坐」

▲南韓首爾首都圈電鐵上載滿乘客。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

南韓65歲以上老人能夠免費搭乘電鐵，因此許多長者會出門坐車一整天，搭到終點站再回頭，或者想去哪就去哪，成為另類的逛街方式。不過，他們也深諳「搭車潛規則」，例如避開上下班尖峰時段，以及不要站在坐著的年輕人前面，以免對方感覺讓座的壓力，而放棄座位。

《紐約時報》報導，在南韓，「電鐵軌道為老人的都會漫遊提供無限可能」，根據2間主要營運商數據，能夠免費乘車的老年人，占首爾首都圈電鐵年客流量15%，除了能夠出門散心、觀察熙來攘往的人群，在平均氣溫87°F（約30.5°C）的首都地區，電鐵也成為消暑好去處。

85歲退休室內設計師李鎮浩（Lee Jin-ho，音譯）與行動不便的妻子住在小公寓裡，每周都會自己出門搭車數次，有時換乘2條線、耗時1個多小時，抵達電鐵1號線終點站逍遙山，出站散步休息一陣子，又搭上回程列車。有一次，他甚至根本沒有出站，坐車繞了一整圈，度過4小時旅程，「在家裡，我只會無聊地躺著。」

91歲的裴基滿（Bae Gi-man，音譯）說，自從結縭70年的妻子去年過世後，他每天關在家裡，幾乎不洗澡也不吃飯，但電鐵之旅成為好好打理自己、穿戴整齊出門的動力，果然也讓食慾變大、睡眠更好。他有5張首爾首都圈電鐵地圖，以利在家規劃路線，「如果我必須自己支付來回車資，是不可能做到的。」

85歲退休數學教授全忠德（Jeon Jong-duek，音譯）則享受在車上看書的時光，「首爾沒有一個角落是我去不了的。」73歲的半退休建築工人朴在宏（Park Jae-hong，音譯）說，他發現搭乘電鐵能夠讓人沉思與放鬆，「對我來說，這是一片綠洲。」