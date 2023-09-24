　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

用AI造假裸照敲詐！西班牙28名少女受害不敢出門　男嫌最小12歲

▲桃園市黃姓男子2020年6月間在楊梅區某土地公廟巷道，見落單少女竟脫下內外褲露鳥，趁少女快步通過時伸出鹹豬手襲臀。（示意圖／視覺中國CFP）

▲部分受害少女已經因為此事不敢走出家門。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙西南部城鎮發生有人利用AI軟體製作未成年少女裸照的事件，有28名11歲至17歲女孩受害，部分受害者不敢出門。已知嫌犯不但把照片散播至社群媒體流傳，還會敲詐受害者，當地警方已介入調查，鎖定11名未成年男性。

BBC報導，此案發生在巴達霍斯省阿爾門德拉萊霍（Almendralejo），嫌犯取得未成年女孩穿著完整的照片，這些照片大多來自受害者的社群平台，接著使用AI軟體後製生成這些少女的裸照，再把這些造假的裸照透過社群媒體WhatsApp與Telegram流傳。

其中一名14歲受害少女的母親蕾奧（María Blanco Rayo）透露，「有天我的女兒從學校走出來，她說『媽媽網路上在流傳我的裸照』，我問她有沒有拍過自己的裸照，她說『沒有，這些造假的裸照現在有很多，我們班上還有其他女生也遇到這種事』。」

已知部分受害少女已經因為此事不敢走出家門。有家長直說，不清楚有多少孩子手中握有這些裸照，最怕的就是這些造假的裸照被傳到色情網站上。

警方介入調查後發現，至少有11名12歲至14歲的未成年男性涉案，且有人企圖利用受害女孩的假裸照進行敲詐。報導指出，對於製作成年人色情圖像在西班牙並無明確法律可管，但使用未成年人製作色情素材可能被視為兒童色情內容。另個可能的指控是違反隱私法，但在西班牙只有14歲以上者才會面臨刑事指控。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／楊勇緯力退日本勁敵！　挺進4強
快訊／台南8車連環撞　轎車衝進騎樓！6人受傷
快訊／日月潭萬人泳渡意外！男游不到百米急求救　送醫不治
電信行買iPhone15「月費1399元」遭喊盤！　他卻喊：
張震嶽晚了5年「補辦婚禮」！熱狗、頑童全到了　辣妻是A-Li
日本節目介紹台灣美食！雞肉飯「長這樣」傻了　嘉義人想哭
「全隊只有我活下來」！小隊長情緒仍激動　病房內傳陣陣痛哭聲
醫嘆：隨時有人發燒請假！「3大病毒」猖狂肆虐
快訊／鋼樑下被尋獲！明揚1男性遺體移出　還剩1人搜救中
4殉職勇消靈堂開放弔唁！　分隊長單膝下跪痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每日湧入逾2000移民　德州艾爾帕索「逼近臨界點」收容所爆滿

澳女醒來「戶頭多2億」爽爆買房　加密貨幣公司錯匯！提告判決出爐

用AI造假裸照敲詐！西班牙28名少女受害不敢出門　男嫌最小12歲

神鳥現身！「埃及禿鷹」驚喜停樹梢　英賞鳥客嗨翻：150多年沒見過

俄外長10月出訪北韓！跟進「金普會面」後續　料討論普丁訪北韓問題

日媒：美菲討論擴大美軍軍事存在　地點鎖定菲律賓東部沿海

美友台議員爆貪腐！家中搜出「千萬現金、金條」　罪成恐關20年

專欄作家「機場吃一餐噴2500元」怨太貴　PO照片卻被店家狠狠打臉

機場安檢隊伍排爆！　旅遊專家傳授簡單3招「加速過關」

聯合國大會總辯論「5天來11友邦」聲援台灣　總數追平上屆

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

消防員賴俊儒蜜月前殉職　母認屍淚崩 ： 以你為榮

消防員賴俊儒度蜜月前殉職　父母、英籍妻認屍：以你為榮

屏東工廠大火勇消殉職　親友接噩耗慟哭難接受

明揚國際董事長現身回應　「應該是粉塵導致爆炸」

消防員殉職面部難辨　父親認屍痛哭癱軟在地

每日湧入逾2000移民　德州艾爾帕索「逼近臨界點」收容所爆滿

澳女醒來「戶頭多2億」爽爆買房　加密貨幣公司錯匯！提告判決出爐

用AI造假裸照敲詐！西班牙28名少女受害不敢出門　男嫌最小12歲

神鳥現身！「埃及禿鷹」驚喜停樹梢　英賞鳥客嗨翻：150多年沒見過

俄外長10月出訪北韓！跟進「金普會面」後續　料討論普丁訪北韓問題

日媒：美菲討論擴大美軍軍事存在　地點鎖定菲律賓東部沿海

美友台議員爆貪腐！家中搜出「千萬現金、金條」　罪成恐關20年

專欄作家「機場吃一餐噴2500元」怨太貴　PO照片卻被店家狠狠打臉

機場安檢隊伍排爆！　旅遊專家傳授簡單3招「加速過關」

聯合國大會總辯論「5天來11友邦」聲援台灣　總數追平上屆

張杰當年「臨時決定」公開認愛謝娜！　坦承事業高升期：內心交戰

凶殘！嘉義7男KTV鬥毆「槍械狂砸腦門」　黑衣男趴地不動了

快訊／楊勇緯黃金得分制力退日本勁敵　展強大韌性挺進亞運4強

快訊／台南永康8汽機車連環撞　轎車衝進騎樓！6人受傷

消防員盼籌組工會　行政院：持續與考試院研商

大學系隊列9規定「不准已讀學長訊息」遭罵翻！釣出本人曝真相

快訊／日月潭萬人泳渡意外！男游不到百米急求救　送醫不治

初次見面就撒嬌討摸！　新手貓奴融化收編：多了重要家人

任賢齊傳唱金曲連發　歌迷嗨喊「2歲就聽你的歌」

進口雞蛋成政治風暴　畜牧司長張經緯降調生多所副所長

國際熱門新聞

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘

搭機隔壁乘客「竟是屍體」　搖不醒才知身亡

和未婚夫出門散步　22歲準新娘遭5男性侵

男被控姦殺　越南不顧國際呼籲照處決

砸錢買「退貨集裝架」　驚人利潤曝

專欄作家怨機場吃一餐噴2500元　被餐廳打臉真相

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

路透：拜登與越南軍售談判　恐惹中國

機場安檢排爆　3招「加速過關」

美國曝幽浮證據　戰機被神秘球體騷擾甩不掉

俄外長批：西方藉軍援 「直接參與」對俄戰爭

超級周期回歸！　摩根大通估油價上看150美元

路透：印度延緩電腦進口許可制

4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭畫面曝

更多熱門

相關新聞

出賣女友裸照想跟網友換妻　男瞎扯

出賣女友裸照想跟網友換妻　男瞎扯

北市1名男子肖想跟網友「換妻」找樂子，竟出賣自己女友裸照傳給網友驗貨，當場被女方抓包提告，男方被依妨害秘密罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元定讞，還被女方求償30萬元，男方推稱已跟女方和解互不追究對方民刑事責任，台北地院查明男方先前是補償女方墮胎與調養身體費用，跟本件無關，判男方須賠償女方10萬元確定。

終身教育失落20年！「應為未為」是主因　學者建議利用AI學習

終身教育失落20年！「應為未為」是主因　學者建議利用AI學習

富商激情車震小三！下秒前男友闖入拍裸照

富商激情車震小三！下秒前男友闖入拍裸照

個資外洩！小心AI複製一個你

個資外洩！小心AI複製一個你

賴清德談AI：台灣一定要有自己的「大腦」

賴清德談AI：台灣一定要有自己的「大腦」

關鍵字：

AI裸照西班牙

讀者迴響

熱門新聞

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

懷孕請送貨員「搬家具進屋」！YTR抱怨反被轟

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

小隊長自責淚崩　小隊只有我活下來

曾之喬路邊「超兇半球露出」！好友全傻眼

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

李昂悄悄刪掉乘客照！網：撤了也沒用

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

護理師飆車回醫院　院長：罰單我們付

更多

最夯影音

更多
消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業
明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面