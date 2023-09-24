日媒：美菲討論擴大美軍軍事存在　地點鎖定菲律賓東部沿海

▲美國國防部長奧斯汀5月在五角大廈與菲律賓總統小馬可仕見面。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日經亞洲23日引述3名知情人士消息指出，美國與菲律賓已經開始討論擴大美國在菲律賓東部沿海地區的軍事存在。

報導提到，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）自從去年6月上任以來，就一直希望恢復美菲長達70年聯盟關係；此前，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在任期間，兩國關係冷淡。今年稍早，美菲同意擴大2014年《強化防務合作協議》，美軍可使用的軍事基地數量增加至9處。

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）14日曾表示，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）與他可能會向雙方各自高層提出建議，討論增加美軍可用的基地數量。但雙方當時並未透露考慮增加的基地地點。

日經亞洲23日引述消息人士的說法指出，雙方可能選擇開放美軍使用的新基地地點包括薩馬島（Samar）、萊特島（Leyte）、民答那峨島東部以及呂宋島的比科爾省（Bicol）。但消息人士提醒，雙方之間的會談內容仍處於初步階段。

美軍主要目標在於應對災難及提供人道援助，但軍事擴大也讓他們準備好應對該區域潛在衝突。依據2014年簽署的《強化防務合作協議》，美國獲准在菲律賓建設軍事及基礎設施，並可預先部署物資和燃料。

美國企業研究所高級研究員庫柏（Zack Cooper）認為，隨著外界對於台灣海峽潛在衝突的擔憂日益加劇，菲律賓與日本是美國合作的最優先國家之一，美國在東亞地區只有少數幾個主要軍事基地可用。拜登政府正在增加整個區域的准入地點，截至目前，靠近台灣的兩個最重要陸地為菲律賓及日本。

報導指出，美軍正在推進將其部隊分散至連接沖繩、台灣、菲律賓的第一島鏈偏遠島嶼行動，以防中方把注意力集中在少數目標上。而北京正在將其行動範圍擴大至第一島鏈以外，據信若發生衝突，中國有能力破壞美國在西太平洋的軍事行動。