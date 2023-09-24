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餵女兒吃睡眠軟糖　狠母下秒槍斃親骨肉！她死前報警：媽媽開了槍

▲▼維若妮卡（左）餵2名女兒（右）吃下睡眠軟糖後，開槍將她們殺死。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自Facebook）

▲維若妮卡（左）餵2名女兒（右）吃下睡眠軟糖後，開槍將她們殺死。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國一名媽媽5年前餵女兒吃下俗稱為「睡眠軟糖」的褪黑激素後，開槍將她們打死。歷經5年審判後，法院宣布其謀殺與持槍罪名成立，而她也將被判監78年。

據《紐約郵報》報導，2018年8月，時年33歲的維若妮卡（Veronica Youngblood）讓女兒莎倫（Sharon）與布魯克林（Brooklynn）服食褪黑激素軟糖後，在床上朝2名女兒開槍。

5歲的布魯克林因頭部中槍當場死亡，而15歲的莎倫則被擊中背部與胸部，送院後不治身亡。報導稱，莎倫在中槍後曾報警求救，並在電話中明確地告訴警方「是媽媽扣動了扳機」。

今年3月，維若妮卡被判2項一級謀殺與2項持槍重罪罪名成立，而她也在庭上承認，自己因為和前夫搶奪女兒的監護權，而計劃殺死女兒後自殺。她曾在女兒奄奄一息時撥電向前夫羅恩（Ron Youngblood）傾訴自己的恨意，並告知對方自己槍殺了孩子們。

維若妮卡在審判中曾一度聲稱自己在犯案過程中聽到奇怪的聲音，試圖以精神錯亂來進行辯護，卻被法院駁回。她在今年9月22日被判處監禁78年的重刑。

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