不是隨便搓搓！　美專家：洗澡時「腋下至少要洗30秒」才乾淨

記者張寧倢／編譯

美國號稱「汗水夫人」（Madame Sweat）某清潔衛生品牌創辦人芙瑟（Mary Futher），經常在網路社群分享有關流汗與身體清潔的小知識，日前她上傳一部短片介紹「如何正確清洗腋窩」意外創下250萬次點擊量，她警告腋下絕對不是隨便搓一搓就好，至少得花30秒清潔。

▲美國清潔品牌創辦人分享如何正確清潔腋下。（圖／翻攝自TikTok／madamesweat）

根據每日郵報報導，在TikTok上獲59萬粉絲追蹤的清潔品牌創辦人芙瑟9月8日上傳的影片標題為「大多數人都沒有正確清洗腋下──而這才是正確的方法」。她在影片開頭一邊假裝用手搓腋下，一邊警告，「如果你隨便拿個色彩繽紛的肥皂像這樣洗腋下，我保證你身上絕對還殘留著昨天的除臭劑」。

芙瑟指出，洗澡的時候應該用「抗菌肥皂」在腋窩上「搓揉起泡30秒」來清潔腋窩，讓腋下能被適當地清潔，而且如果有腋毛，必須更加深入毛髮中「把昨天的除臭止汗劑洗掉」。芙瑟最後補充，蘋果醋、鹽和木炭都是很好的天然抗菌肥皂成分。

部分網友留言道，「謝謝你，我一直有著關於怎麼清洗腋下的問題」、「確實」、「我現在很少用除臭劑了，但我之前都得洗兩次才能把它們都清乾淨」。也有其他網友認為腋下除毛會讓清潔過程更容易。