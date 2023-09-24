　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不是隨便搓搓！　美專家：洗澡時「腋下至少要洗30秒」才乾淨

@madamesweat Most people are not washing their underarms properly - this is the right way #greenscreenvideo #Underarmcare #antibacterialsoap #charcoal #seasalt #applecidervinegar #madamesweat #madamesweatisconcerned #madamesweatkaianaturals #kaianaturals #theunderarmbar ♬ original sound - Madame Sweat | kaia naturals

記者張寧倢／編譯

美國號稱「汗水夫人」（Madame Sweat）某清潔衛生品牌創辦人芙瑟（Mary Futher），經常在網路社群分享有關流汗與身體清潔的小知識，日前她上傳一部短片介紹「如何正確清洗腋窩」意外創下250萬次點擊量，她警告腋下絕對不是隨便搓一搓就好，至少得花30秒清潔。

▲▼美國清潔品牌創辦人分享如何正確清潔腋下。（圖／翻攝自TikTok／madamesweat）

▲美國清潔品牌創辦人分享如何正確清潔腋下。（圖／翻攝自TikTok／madamesweat）

根據每日郵報報導，在TikTok上獲59萬粉絲追蹤的清潔品牌創辦人芙瑟9月8日上傳的影片標題為「大多數人都沒有正確清洗腋下──而這才是正確的方法」。她在影片開頭一邊假裝用手搓腋下，一邊警告，「如果你隨便拿個色彩繽紛的肥皂像這樣洗腋下，我保證你身上絕對還殘留著昨天的除臭劑」。

芙瑟指出，洗澡的時候應該用「抗菌肥皂」在腋窩上「搓揉起泡30秒」來清潔腋窩，讓腋下能被適當地清潔，而且如果有腋毛，必須更加深入毛髮中「把昨天的除臭止汗劑洗掉」。芙瑟最後補充，蘋果醋、鹽和木炭都是很好的天然抗菌肥皂成分。

部分網友留言道，「謝謝你，我一直有著關於怎麼清洗腋下的問題」、「確實」、「我現在很少用除臭劑了，但我之前都得洗兩次才能把它們都清乾淨」。也有其他網友認為腋下除毛會讓清潔過程更容易。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
電視台廁所性侵練習生！傑尼斯社長「1晚硬上多人」　洩慾60年
許光漢前女友現身！美當簡廷芮伴娘　「高顏值三姊妹」吸睛
快訊／明揚廠房爆炸釀多人死傷　高層鞠躬道歉！
賓利正妹警失業了！　寢室開「爆乳視訊」遭截圖踢爆
LIVE／屏東廠爆炸奪9命　明揚董座重訊致歉！
學妹脫口「世新不是以唸書為專長」！　曾國城怒嗆2字
獨／「大家就來幹！」李昂不滿遭控偷刪公審文　揚言提告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

利比亞洪災逾3800死「示威民眾被捕」　部分災區封鎖外媒無法進入

南韓老人地鐵旅行正夯！　潛規則是「避免年輕人讓坐」

不是隨便搓搓！　美專家：洗澡時「腋下至少要洗30秒」才乾淨

色男闖家性侵人妻！印度夫婦「羞愧服毒」　訣別幼兒後身亡

日本宮島10月開徵訪問稅　沖繩離島等地評估跟進

不爽媽媽沒收3C產品！10歲男童離家出走　開車載姊狂飆320公里

每日湧入逾2000移民　德州艾爾帕索「逼近臨界點」收容所爆滿

澳女醒來「戶頭多2億」爽爆買房　加密貨幣公司錯匯！提告判決出爐

用AI造假裸照敲詐！西班牙28名少女受害不敢出門　男嫌最小12歲

神鳥現身！「埃及禿鷹」驚喜停樹梢　英賞鳥客嗨翻：150多年沒見過

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

消防員賴俊儒蜜月前殉職　母認屍淚崩 ： 以你為榮

消防員賴俊儒度蜜月前殉職　父母、英籍妻認屍：以你為榮

《阿斯達年代記》回歸！李準基來了　雙胞胎廝殺...「他」虐戀申世景

屏東工廠大火勇消殉職　親友接噩耗慟哭難接受

明揚國際董事長現身回應　「應該是粉塵導致爆炸」

利比亞洪災逾3800死「示威民眾被捕」　部分災區封鎖外媒無法進入

南韓老人地鐵旅行正夯！　潛規則是「避免年輕人讓坐」

不是隨便搓搓！　美專家：洗澡時「腋下至少要洗30秒」才乾淨

色男闖家性侵人妻！印度夫婦「羞愧服毒」　訣別幼兒後身亡

日本宮島10月開徵訪問稅　沖繩離島等地評估跟進

不爽媽媽沒收3C產品！10歲男童離家出走　開車載姊狂飆320公里

每日湧入逾2000移民　德州艾爾帕索「逼近臨界點」收容所爆滿

澳女醒來「戶頭多2億」爽爆買房　加密貨幣公司錯匯！提告判決出爐

用AI造假裸照敲詐！西班牙28名少女受害不敢出門　男嫌最小12歲

神鳥現身！「埃及禿鷹」驚喜停樹梢　英賞鳥客嗨翻：150多年沒見過

同高中對決！　田中將大日美通算200勝M3

路口未禮讓行人又逆向超車　保時捷車主這下慘了

利比亞洪災逾3800死「示威民眾被捕」　部分災區封鎖外媒無法進入

1身分被亂嗆「陪酒賣身才能撈錢」！海倫清桃委屈：為了家庭滿是淚水

明揚工廠「粉塵、噪音」挨轟血汗　總座：會虛心檢討

中秋連假到來　台中市政府公布塞車路段「這裡最雷」

Lin bay 好油、王鴻薇遭恐嚇殺全家　刑事局曝IP來自這些國家

綠批侯友宜請假逃避議會監督　侯辦起底賴清德「落跑黑歷史」

喝完豆漿就脹氣？　醫曝4主因揭「這物質」恐害食物中毒

電視台廁所性侵練習生！傑尼斯鬼畜社長「1晚硬上多人」　洩慾60年噁爆

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘

加密交易所錯匯2億　澳女爽爆買房挨告下場曝

搭機隔壁乘客「竟是屍體」　搖不醒才知身亡

和未婚夫出門散步　22歲準新娘遭5男性侵

英國150多年沒見過　神鳥驚喜停樹梢

男被控姦殺　越南不顧國際呼籲照處決

砸錢買「退貨集裝架」　驚人利潤曝

專欄作家怨機場吃一餐噴2500元　被餐廳打臉真相

美友台議員爆貪腐！家中搜出千萬現金金條

機場安檢排爆　3招「加速過關」

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

路透：拜登與越南軍售談判　恐惹中國

4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭畫面曝

美國曝幽浮證據　戰機被神秘球體騷擾甩不掉

更多熱門

相關新聞

睡醒頭痛恐是「腦瘤」作祟！醫揭關鍵警訊

睡醒頭痛恐是「腦瘤」作祟！醫揭關鍵警訊

在現代，有頭痛症狀的並人不少，而頭痛又分很多種，常讓人搞不清楚，但弄清楚什麼樣的頭痛和「腦瘤」是否有關係非常重要！林口長庚腦神經外科教授魏國珍在節目《健康2.0》上指出，皮膚上若是突然長出咖啡斑，且出現在不僅一處，就要非常小心，這很可能是「神經纖維瘤」，這種瘤會大幅提升罹患「腦瘤」的機會。

2個方法養出性感「腋窩」

2個方法養出性感「腋窩」

腋窩多汗症微波治療　7公分長針無痛麻醉

腋窩多汗症微波治療　7公分長針無痛麻醉

腋下流膿　他墊「衛生棉」才能睡

腋下流膿　他墊「衛生棉」才能睡

她寧死不瘤疤！乳暈入頸切甲狀腺瘤

她寧死不瘤疤！乳暈入頸切甲狀腺瘤

關鍵字：

清潔腋下洗腋下腋窩清洗腋下

讀者迴響

熱門新聞

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

張震嶽補辦「遲到5年的婚禮」！熱狗、頑童全到了

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

小隊長仍激動自責　病房內傳陣陣痛哭聲

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

懷孕請送貨員「搬家具進屋」！YTR抱怨反被轟

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

曾之喬路邊「超兇半球露出」！好友全傻眼

4勇消靈堂開放弔唁！屏二分隊長單膝下跪痛哭

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

更多

最夯影音

更多
消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業
明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面