澳女醒來「戶頭多2億」爽爆買房　加密貨幣公司錯匯！提告判決出爐

▲線上加密貨幣交易所「Crypto.com」錯匯將近2.2億新台幣，女子涉及非法轉移資產判決出爐。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

全球最大加密貨幣交易平台之一的「Crypto.com」2021年5月誤將近1050萬澳幣（約新台幣2億1749萬元）轉帳給澳洲一名41歲女子，她在伴侶的建議下開始轉移資產，並用這筆錢買房，交易所卻直到7個月後才發現錯匯並提告。如今判決出爐，她被判處209天監禁、18個月的社區矯正令，以及200小時無償社區勞動。

根據衛報、澳洲新聞網報導，41歲女子瑪妮維爾（Thevamanogari Manivel）於2015年從馬來西亞搬到澳洲，據法庭上所述，她脫離了前夫的控制，計畫一旦定居並找到穩定工作就要把她的3個孩子接來澳洲，她當過汽車旅館清潔員、超市收銀員、棉花農場工人以及殘疾人士護理員，最後甚至獲得老年護理與病理學證書。

瑪妮維爾2018年將大女兒接到澳洲，2020年遇到前男友辛格（Jatinder Singh），辛格對加密貨幣投資感興趣，於在線上交易所「Crypto.com」註冊帳戶，並使用瑪妮維爾的銀行帳戶匯了100澳幣購買虛擬貨幣，但交易所發現交易帳戶與銀行戶名不符，因此拒絕交易並退還款項，然而，一名保加利亞員工卻不慎將金額輸入成帳號，導致瑪妮維爾2021年5月錯誤地收到了10,474,143澳幣。

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辛格隔天就發現這筆「多出來」的巨額款項，他向女友瑪妮維爾宣稱自己在線上競賽中贏得獎金，並要求她將錢轉移到其他聯名帳戶中，兩人開始設法花掉這筆錢，包含購買至少4套房產、車輛、藝術品與家具，另將400萬澳幣（約新台幣8285萬元）轉入馬來西亞一個銀行帳戶。

Crypto.com過了大約7個月，才在2021年12月的年底財務審計時發現這筆錯匯款項，並開始透過銀行追查資金流向，2022年1月銀行多次聯繫瑪妮維爾要求歸還這筆錢，但瑪妮維爾後來才告訴警方，她認為這些都是詐騙電話，而且在這之前她深信前男友辛格中大獎的說法。

▲總部位於新加坡的「Crypto.com」曾請到好萊塢男星麥特•戴蒙（Matt Damon）拍攝廣告，並在全美收視率最高的超級盃電視轉播時大力放送。（圖／翻攝自Crypto.com）

警方2022年3月在墨爾本機場逮捕了即將潛逃出境的瑪妮維爾，她被捕時買了一張飛往馬來西亞的單程機票，並攜帶1.1萬澳幣（約新台幣22.7萬元）現金。瑪妮維爾被捕後遭到關押209天，直到2022年10月獲釋。

法庭2023年9月針對瑪妮維爾處理非法所得一案作出判決，法官認為大部分款項已追回，且在銀行通知前並無證據顯示她存有惡意，但後來因強烈的情境動機與利益驅使而將400萬澳幣轉至海外，最終判處她209天監禁（已服刑）與為期18個月的社區矯正令，包含須在6個月內密集進行200小時無償社區勞動。前男友辛格則將於10月23日出庭參與認罪聽證會。