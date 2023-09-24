聯合國大會總辯論「5天來11友邦」聲援台灣　總數追平上屆

▲聖文森及格瑞那丁總理龔薩福。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

第78屆聯合國大會總辯論第5天，聖文森國、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯都響應台灣的國際參與訴求，敦促接納台灣。5天來共11個友邦替台灣發聲，總數追平上屆。

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）替友邦抱不平時呼籲：「早該讓中華民國（台灣）擺脫外交孤立了。」

龔薩福接著說，輝煌的中華文明源遠流長，在制度實踐上為當代世界帶來不只一種可辨識的國家政治表達，以此指涉兩岸分治現狀。聯合國官網上的講稿特別註明台灣有2300萬人口、人均國內生產毛額（GDP）3.4萬美元、為世界第21大經濟體、資通訊技術在全球名列前茅等資訊。

他表示，台灣參與聯合國相關專門機構的訴求合理，應予滿足。台灣一再展現自己是國際社會負責任的一員。台海和平對世界繁榮與安全至關重要。

▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Micheal Drew）。（圖／達志影像／美聯社）

聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Micheal Drew）說：「談到政府與人民遭聯合國及全球多邊體系排除在外的問題，我想起台灣的處境。」

德魯表示，台灣已證明自己是可靠的發展夥伴，對各方致力處理當今緊迫的全球問題貢獻卓著，「我們堅信，台灣應能為聯合國、世界衛生大會（WHA）等多邊機構的工作和預算做出貢獻，以促進全球共同目標。我們也希望，其2300萬人民的適當代表權能夠實現」。

中國加強對台軍事施壓之際，德魯敦促維護區域和平，「因為戰爭會為我們所有人帶來嚴重後果」。

▲聖文森總理龔薩福聯約在影片11分11秒起提到台灣。

貝里斯外交兼外貿部長寇特尼（Eamon Courtenay）說，台灣持續被國際社會排除在外，不符合當今世界現實。台灣是個充滿活力的民主國家，有意願和能力為因應全球各項挑戰做出貢獻。貝里斯呼籲國際體系全面接納台灣。

本屆聯大總辯論19日展開，除上述3國外，瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉、史瓦帝尼、馬紹爾群島、諾魯、聖露西亞、吐瓦魯也都聲援台灣。海地是唯一未替台灣發聲的邦交國。

聯大總辯論接下來2天休會，友邦教廷預定26日總辯論最後一天發言。