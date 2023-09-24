機場安檢隊伍排爆！　旅遊專家傳授簡單3招「加速過關」

▲航空公司通常建議乘客提早2至3小時抵達機場，為報到與安檢預留時間。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

後疫情時代的旅遊熱潮仍在持續，航空公司通常建議乘客提早2至3小時抵達機場，為報到與安檢程序預留時間。旅遊專家凱蒂（Katy Maclure）接受雜誌《康泰納仕旅行家》（Condé Nast Traveller）訪問，傳授3個簡單方法，避免卡在冗長的安檢隊伍之中，而且「人人都做得到」。

►提前準備

針對安檢項目提前做好準備，而非輪到自己才手忙腳亂。例如，把水瓶清空、卸除皮帶或金屬配件、把口袋裡的東西拿出來、液體容器收入夾鏈袋等等。一旦通過安檢，迅速拿起包包，移動到指定區域整理，如果堅持在輸送帶尾端打點，就會堵住隊伍，拖慢安檢速度。

►避開旅遊尖峰時段

盡可能預訂離峰時段的航班，如果無法避免在尖峰時段起飛，「你不能控制隊伍會有多長，但可以提前確認多少航班將在相同時間起飛。如果看起來很繁忙，就要預留額外時間，這在夏季旅遊高峰期，尤其是個好主意。」一些APP可以監測等待時間，雖然不是100%準確，仍能更好地計畫抵達時間。

►機票種類是否允許快速安檢

一些航空公司允許高級票別快速通過安檢，例如英國航空（British Airway）在倫敦機場為頭等艙及商務艙乘客提供快速安檢，美國達美航空（Delta Air Lines）、捷藍航空（JetBlue）及聯合航空（United Airlines）也針對特定票種提供快速通關。

《太陽報》提供了其他技巧，一名旅遊專家曾透露，在機場安檢站選擇通道時，「往左走」更有機會快速通過，因為人們下意識傾向選擇與慣用手同側的路線，加上大多數人都是右撇子，因此左側隊伍往往較短。