每日湧入逾2000移民　德州艾爾帕索「逼近臨界點」收容所爆滿

▲今年5月，大批移民在邊境圍欄附近排隊，等待進入德州艾爾帕索。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

德州艾爾帕索（El Paso）市長李瑟（Oscar Leeser）23日表示，從墨西哥越境進入美國的移民人數激增，最近甚至達到每日逾2000人，不僅超過庇護所容納人數，也導致資源緊張，已把該市推向「臨界點」。

李瑟在記者會上坦言，「艾爾帕索市只有這麼多資源，而我們現在來到了…一個臨界點。」他計畫開設一間新庇護所，並且已經包下5台巴士，按照移民意願，把他們送往紐約、芝加哥、科羅拉多州的丹佛（Denver）。

▲來自中南美洲的父母帶著年幼孩子，從墨西哥越境美國。（圖／達志影像／美聯社）



李瑟表示，移民缺乏交通工具抵達目的地，而艾爾帕索庇護所僅能收容400人，除了移民之外，還需要幫助市內街友。因此，在過去10天裡，市府也與美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）合作，向6500人提供庇護。

他說明，目前跨境移民之中，約2/3為單身男性，約32%是家庭，僅2%是無人陪伴的兒童，「我認為，指出我們的移民體系存在缺陷是很重要的。同樣的事情正在一次次地發生。」

《路透社》報導，美國移民數量前幾個月大幅下降，但最近又有成長趨勢，對於投入2024年大選的總統拜登，引發新一波政治攻擊。根據6周前的數據，每日約有350至400人越境進入艾爾帕索，但過去幾天，此數字攀升到2000人以上。

大批移民乘坐巴士或貨運列車，沿著危險路線來到加州聖地牙哥、德州艾爾帕索與伊格爾帕斯（Eagle Pass）附近的墨西哥邊境城鎮，其中很多都從委內瑞拉而來，希望尋求庇護。德州與佛州的共和黨籍州長，把移民送往紐約及加州沙加緬度（Sacramento）等民主黨城市，因此遭到批評，但23日宣布轉移移民的李瑟，也是民主黨人。