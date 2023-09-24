加拿大控印度刺殺錫克教領袖　傳情報源自五眼聯盟

▲加拿大總理杜魯道指控，印度派特務在加國境內刺殺加國籍錫克教徒。（圖／路透）

文／中央社渥太華23日綜合外電報導

加拿大電視公司（CTV）報導，美國駐加拿大大使柯恩（David Cohen）透露，「五眼聯盟合作夥伴的共享情報」已向加國總理杜魯道通報印度特務可能參與錫克教領袖遇刺事件。

路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）18日表示，渥太華掌握的可靠情資顯示印度特務與今年6月發生、加國籍錫克教分離主義領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）的謀殺案有關。印度當局則駁斥杜魯道的指控，並反控加國窩藏「恐怖分子和分離主義分子」。

柯恩接受CTV新聞採訪時表示，「我會說這是一個共享情報資訊的情況。加拿大和美國之間就此進行了很多溝通，我認為這是我能透露的。」

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）21日報導，加國政府針對這起謀殺案進行了長達數月的調查。

柯恩並未就加國政府收到的情報種類發表評論。

美國當局昨天明確表示，希望印度政府與加國合作，調查新德里特務可能參與尼賈爾謀殺案。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在記者會上表示，「我們對杜魯道總理提出的指控深為關切。印度與加拿大人就這項調查合作甚為重要，我們想要看到究責。」

「五眼聯盟」（Five Eyes）是由澳洲、美國、英國、紐西蘭和加拿大所組成。