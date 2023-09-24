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「日月潭花火音樂嘉年華」10／5開跑！7場活動亮點一次看

▲▼2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華系列活動將於10月7日至11月19日登場。（圖／觀光局）

▲「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動將於10月5日至11月18日盛大展開。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動將於10月5日至11月18日盛大展開。今年活動主題為「觸動X相遇･日月潭」，七場活動包括10/5日月潭婚禮、10/14自行車主題日、10/21紅茶文化季、10/29環湖馬拉松、音樂會等，盼能觸動每一位遊客的心。

交通部觀光署表示，「2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」為日月潭每年秋季盛會，今年自10月5日起連續7週，7場次多元之系列活動，涵蓋音樂饗宴、運動賽事等多項精彩活動，展現日月潭旅遊特色及永續旅遊發展的亮點。

本次系列活動包括日月潭婚禮、Come!BikeDay自行車系列活動-自行車主題日、日月潭紅茶文化季、日月潭環湖馬拉松，另有三場音樂會台灣大哥大日月潭花火音樂會、樂舞映明潭音樂會、NTSO臺灣管樂團花火音樂會。

活動打造花火音樂盛會，以10月21日(六)「台灣大哥大日月潭花火音樂會《Gen.AI　綻燃•愛》」作為首發，邀請準歌后接班人-艾薇、實力唱將-卓義峯，以及由江靖波指揮率領的75人編制的樂興之時管絃樂團，現場共同演繹重新改編的中西經典歌曲。

▲▼2022日月潭花火音樂嘉年華。（圖／翻攝自日月潭國家風景區官網）

▲第10屆「日月潭環湖馬拉松」於10月29日(日)熱血開跑。（圖／翻攝自日月潭國家風景區官網）

11月4日(六)「樂舞映明潭音樂會」首度邀請享譽國際的「原聲合唱團」，以來在玉山下純淨天籟歌聲撫慰人心，及多元文化融合的音樂舞蹈演出。11月19日(六)「NTSO臺灣青年交響樂團」由劉玄詠團長指揮NTSO臺灣管樂團，帶來一系列膾炙人口的經典曲目。

10月14日的「2023Come!BikeDay自行車主題日」除了挑戰自行車環潭外，今年還新增了全新的船騎挑戰活動，參加者將騎乘自行車環繞半個日月潭，然後搭乘接駁船返回起點。

第10屆「日月潭環湖馬拉松」則於10月29日(日)熱血開跑，延續參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的公益信念，持續回饋地方與協助弱勢團體，不僅是「國際馬拉松暨長跑協會(AIMS) 」國際認證賽事，同時為「亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽」(AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier) 台灣站唯一賽事。

▲「日月潭花火音樂嘉年華」活動時程。（圖／觀光署）

▲「日月潭花火音樂嘉年華」活動時程。（圖／觀光署）

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