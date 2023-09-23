　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國政府「默默公布」幽浮證據　戰機被神秘球體騷擾甩不掉

美國海關及邊境保衛局（CBP）無預警上傳海量的UAP資料。（圖／翻攝畫面）

▲美國海關及邊境保衛局（CBP）無預警上傳海量的UAP資料。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

美國針對不明空中現象（UAP，舊稱UFO）成立「全域異常現象解決辦公室」（AARO）調查，眾議院更在今年7月舉行聽證會，掀起各界議論。而看似與UAP無關的美國海關及邊境保衛局（CBP），近期悄悄上傳10部影片及多達389頁不明飛行物調查文件，引發國防部前高級官員高度重視。

據《每日郵報》報導，UAP愛好者本週意外發現CBP在沒有任何對外說明情況下，於8月9日上傳海量UAP資料，其中由美軍拍攝的影片可見，UAP以奇特螺旋飛行方式騷擾空軍的A-10攻擊機；另個漂浮的球狀物體則懸浮在一輛16X16軍卡附近。飛行能力遠超人類已知的飛行器。

美國防部前高級官員克里斯麥倫（Chris Mellon）對此表示，這些資料有助於讓大眾瞭解「我們的部隊在世界各地遇到的情況」，指出國防部每月都會收到50至100份相關報告，且範圍涵蓋全球，強調「這是一個必須認真看待的國安問題」。

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！　現打9折

值得注意的是，這次公開的資料中包含2015年被洩漏給外界的「波多黎各幽浮」事件，UAP愛好者多年來一直要求政府依據美國資訊自由法（FOIA）公開這起事件詳細資料，沒想到CBP竟然「不討自給」，意外滿足UAP迷要求。

延伸閱讀
與同學約好「一起換iPhone 15」！爸媽一口回絕　國中生怒喊：不想當異形
政府機關黑白照哀悼4殉職勇消　促進會怒吼：殺人兇手憑甚麼
漁民誤抓海龜急剪網放生　隔天補獲1500公斤鯧魚破10多年最高紀錄

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／屏東惡火燃燒28小時「撲滅了」！
「內衣女神」秀長腿搭捷運　無人認出
快訊／明揚爆炸還有3失聯　消防大隊長曝「最新救災進度」
中華隊進入亞運開幕會場！習近平「微笑鼓掌」　全場大聲歡呼
明揚曾獲頒「優質企業」認證　財政部緊急發聲
才到職5天！明揚女員工「加班遇爆炸」　驚悚還原現場
男出賣女友裸照　想跟網友「換妻」
快訊／王心凌認了身體出狀況！　「吃藥吃到吐」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國政府「默默公布」幽浮證據　戰機被神秘球體騷擾甩不掉

衝突後首批物資進入納卡　亞美尼亞曝：尚未與亞塞拜然達成協議

美F-35戰機離奇墜毀！每架耗掉納稅人55億　國會一查：僅55%能飛

Airbnb房間乾不乾淨？　專業清潔員曝「3檢查點」是判別關鍵

和未婚夫出門散步　印度22歲準新娘「遭5男集體性侵丟包」

Google等IT巨頭「支付新聞費用過低」　違反日本《反壟斷法》

美晶片法補助細則出爐　防中國半導體業從中受惠

以為睡太熟！搭機不知隔壁女乘客「是屍體」　搖不醒才驚覺已死亡

南韓人妻墜樓亡　驚揭詭異命案！一家5口「同天陳屍不同地點」

反攻號角再吹響！烏克蘭「南部前線」又下一城　最終目標曝光

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

玩具火車穿越模型城市　「進擊の巨貓」一掌拍翻

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

美國政府「默默公布」幽浮證據　戰機被神秘球體騷擾甩不掉

衝突後首批物資進入納卡　亞美尼亞曝：尚未與亞塞拜然達成協議

美F-35戰機離奇墜毀！每架耗掉納稅人55億　國會一查：僅55%能飛

Airbnb房間乾不乾淨？　專業清潔員曝「3檢查點」是判別關鍵

和未婚夫出門散步　印度22歲準新娘「遭5男集體性侵丟包」

Google等IT巨頭「支付新聞費用過低」　違反日本《反壟斷法》

美晶片法補助細則出爐　防中國半導體業從中受惠

以為睡太熟！搭機不知隔壁女乘客「是屍體」　搖不醒才驚覺已死亡

南韓人妻墜樓亡　驚揭詭異命案！一家5口「同天陳屍不同地點」

反攻號角再吹響！烏克蘭「南部前線」又下一城　最終目標曝光

她水煮2美食當正餐！健檢竟「膽固醇爆炸」　營養師嘆：一堆人中

中秋恐有颱風攪局！下周雨區擴大時間點曝光

111球改寫返台新高　曾仁和還有力氣想續投

史上首次！杭州亞運「虛實結合」聖火　開幕典禮一大亮點

自組3檔高股息ETF　達人月領10萬轉行快樂導遊

快訊／屏東惡火燃燒28小時「撲滅了」！還有3人失聯中

避孕3大NG行為大公開！意外內射竟靠「水沖陰部」　醫揭正確方法

迪士尼鐵粉荷包難守　米奇、米妮首飾鑲實驗鑽放閃

林泓育沒固定先發照樣猛打　曾總讚：這個工作不容易

快訊／明揚爆炸還有3失聯　消防大隊長曝「最新救災進度」

國際熱門新聞

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

新郎開趴狂歡開槍慶祝　被好兄弟射爆亡

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

和未婚夫出門散步　22歲準新娘遭5男性侵

美國曝幽浮證據　戰機被神秘球體騷擾甩不掉

美F-35戰機離奇墜毀　國會一查：僅55%能飛

瞻仰遺容靠太近！親友「詭異趴棺」死亡

WSJ：共機演練包圍台灣、阻止美軍

泰總理：未來「6個月內」取消娛樂用大麻

夫欠370萬抓妻抵債！針刺指甲縫、鐵鍊毒打

漁夫釣到怪魚　橘皮藍肉太驚人

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘

4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭畫面曝

搭機隔壁乘客「竟是屍體」　搖不醒才知身亡

更多熱門

相關新聞

台南某專科「65元學餐」曝！網傻眼：狗罐頭？

台南某專科「65元學餐」曝！網傻眼：狗罐頭？

你還記得學校營養午餐吃什麼嗎？近日一名家長上傳了孩子的學校午餐照片，批評這個焗烤飯「用眼睛看就覺得很糟」，更引來大量網友湧入留言區，紛紛吐槽「太噁心」、「看了好沒胃口」、「西莎罐頭還比它好看」。

AirBnB房間乾淨嗎？　清潔員曝「3檢查點」

AirBnB房間乾淨嗎？　清潔員曝「3檢查點」

女大生獨吃火鍋爆哭！店員「1舉動」讓她再次破防

女大生獨吃火鍋爆哭！店員「1舉動」讓她再次破防

捷運車廂擠爆...「博愛座」卻空著！2萬人笑了

捷運車廂擠爆...「博愛座」卻空著！2萬人笑了

消防專家揪「1問題」...喊話老闆：晚上睡得著？

消防專家揪「1問題」...喊話老闆：晚上睡得著？

關鍵字：

周刊王幽浮外星人

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

明揚爆炸發現完整遺體！4消防員確認全殉職

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

衝回火場「叫大家快逃」！明揚經理葬身火窟

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

第一視角還原過程：用乾粉滅火前就爆炸

小隊長自責淚崩　小隊只有我活下來

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面